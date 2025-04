„Celkově si myslím, že skutečnost, že podle mého odhadu bylo více než 100 z oprávněných papežských volitelů jmenováno Františkem, může mít na výsledek volby zásadní vliv,“ uvedla Cristina Traina, profesorka na Northwestern University. To podle ní znamená, že se nemusí stát, že se kyvadlo odkloní od Františkových priorit, uvedl server Newsweek, který přinesl seznam možných kandidátů.

Luis Antonio Tagle

Filipínský kardinál Luis Antonio Tagle.

Jedním z těch, kdo byli papežovi blízcí, je filipínský kardinál Luis Antonio Tagle. V současné době je s kurzem 3:1 favoritem sázkových kanceláří a je považován za silného kandidáta na pokračování progresivního programu papeže Františka. Zastává inkluzi a evangelizaci a má významné zkušenosti s vedením Kongregace pro evangelizaci národů.

Tagleho asijský původ z něj také činí přesvědčivou volbu. Katolicismus na tomto kontinentu, zejména na Filipínách, totiž rychle roste.

Pietro Parolin

Italský kardinál Pietro Parolin.

Další možností je Pietro Parolin, sedmdesátiletý kardinál z Itálie. S kurzem 4:1 je jedním z nejslibnějších z nejzkušenějších vatikánských úředníků. Ve funkci vatikánského státního sekretáře, kterou zastává od roku 2013, se významně podílí na diplomatických záležitostech, včetně citlivých jednání s Čínou a vládami zemí Blízkého východu.

Je považován za umírněného teologického kandidáta, který by mohl zajistit stabilitu a zároveň zachovat některé Františkovy reformy. Jeho hluboké vazby na vatikánskou byrokracii z něj dělají silného kandidáta pro zastánce kontinuity.

V nedávném rozhovoru podle serveru Independent řekl: „Každý může přispět k míru, ale řešení se nikdy nesmí hledat jednostranným vnucováním, které by mohlo pošlapat práva celých národů, jinak nikdy nebude dosaženo spravedlivého a trvalého míru.“

Peter Turkson

Kardinál z Ghany Peter Kodwo Appiah Turkson na úterní mši (12. března)

Kardinálovi Peteru Turksonovi z Ghany je šestasedmdesát let. Je známou osobností v kruzích sociální spravedlnosti církve a v současné době je na něj na sázkových trzích vypsán kurz 5:1 Jako bývalý šéf Dikasteria pro integrální rozvoj se Turkson vyjadřuje k otázkám jako je změna klimatu, chudoba nebo ekonomická spravedlnost. Jeho zvolení by znamenalo historický okamžik.

Stal by se totiž prvním africkým papežem po několika staletích. Posledním africkým pontifikem byl papež Gelasius, který působil v letech 492-496 n. l. Gelasius se narodil v Římě africkým rodičům.

Peter Erdő

Na předního konzervativního kandidáta, dvaasedmdesátiletého kardinála Petera Erdő z Maďarska, je v současné době vypsán kurz 6:1. Je uznávaným odborníkem na kanonické právo a silným zastáncem tradičního katolického učení a doktríny. V minulosti působil jako předseda Rady evropských biskupských konferencí a kladl důraz na teologickou ortodoxii.

Pro ty, kdo hledají návrat ke konzervatismu Jana Pavla II. a Benedikta XVI., by Erdő představoval velký odklon od Františkova přístupu.

Angelo Scola

Italský kardinál Angelo Scola.

Dvaaosmdesátiletý kardinál z Itálie Angelo Scola je s poměrem hlasů 8:1 dlouhodobým kandidátem na papeže. V roce 2013 patřil k favoritům konkláve, které nakonec zvolilo papeže Františka. Scola, jenž je bývalým milánským arcibiskupem, má hluboké teologické kořeny a oslovuje příznivce centralizovanější a hierarchičtější církve.

Jeho tradicionalistické postoje z něj dělají silného kandidáta pro ty, kteří se chtějí odklonit od Františkových reforem. Pochybnosti může zanechat jeho věk.

Matteo Zuppi

Jitka Hosprová, Maurizio Sciarretta, jejich syn Marcello a italský kardinál Mateo Zuppi na křtu

Mezi své kandidáty zařadil server Independent také devětašedesátiletého kardinála Mattea Zuppiho, rovněž z Itálie. Ten byl podle webu považován za oblíbence papeže Františka a od května 2022 také předsedou Italské biskupské konference. František ho jmenoval kardinálem v roce 2019 a od té doby byl vyslán na řadu světových cest.

V rámci jedné z nich se vydal na mírovou misi na Ukrajinu, kde se setkal s prezidentem Volodymyrem Zelenským, nikoli však s ruským Vladimirem Putinem. Ve Spojených státech jednal s tehdejším prezidentem Joe Bidenem.

Předtím, než se stal kardinálem, sdílel Zuppi své pozitivnější názory na komunitu LGBTQ, neboť v roce 2018 napsal esej do knihy Jamese Martina Building a Bridge, Un ponte da costruire, že je „užitečné povzbudit dialog, jakož i vzájemné poznání a porozumění“ pro nový pastorační přístup s „našimi LGBT bratry a sestrami“.

Raymond Leo Burke

Americký kardinál Raymond Burke

Americký kardinál Leo Burke je kritiky považovaný za otevřeného tradicionalistu. Narodil ve Wisconsinu a kardinálem ho jmenoval papež Benedikt XVI. v roce 2010. Veřejně se dostal do sporu s liberálnějšími postoji papeže Františka, zejména když šlo o jeho ochotu umožnit rozvedeným a znovu sezdaným osobám přijímat eucharistii. Také označil nový jazyk církve týkající se umělé antikoncepce, civilních sňatků a homosexuálů za „nepřijatelný“.

Další možní nástupci

Mezi další možné kandidáty zařadila agentura Reuters například Jeana-Marca Avelina, arcibiskupa francouzského Marseille. Podle francouzského tisku je v některých domácích katolických kruzích znám jako Jan XXIV., což je narážka na jeho podobnost s papežem Janem XXIII., reformním papežem z počátku 60. let.

Aveline je známý svou lidovou, pohodovou povahou, ochotou vtipkovat a ideologickou blízkostí papeži Františkovi, zejména v otázkách migrace a vztahů s muslimským světem.

Možným papežovým nástupcem je podle agentury také kardinál Mario Grech z Malty. Je generálním sekretářem Biskupské synody. Zpočátku byl vnímán jako konzervativec, ale v průběhu let se stal nositelem Františkových reforem v církvi a výrazně se přizpůsobil současné době.

Zvolení Juana Josého Omella, arcibiskupa Barcelony, je také možné. Devětasedmdesátiletý Španěl je skromný a dobrosrdečný, vede pokorný život navzdory svému vysokému titulu. Svou církevní kariéru zasvětil pastorační péči, podpoře sociální spravedlnosti a ztělesnění soucitného a inkluzivního pojetí katolicismu.

Je nepravděpodobné, že by kardinálové z celého světa zvolili prvního amerického papeže, ale pokud by na to došlo, kardinál Joseph Tobin by byl dalším možným kandidátem. Dvaasedmdesátiletý arcibiskup Newarku je z New Jersey v USA. Bývalý celosvětový vůdce významného katolického řeholního řádu redemptoristů má zkušenosti ze služeb ve Vatikánu i z vedoucích pozic v americké církvi.

Kdy bude rozhodnuto?

Papežské konkláve začíná obvykle 15 až 20 dní po papežově smrti. V tuto dobu se běžně konají pohřební obřady a během devítidenního období smutku přijíždí kardinálové z celého světa do Vatikánu.

Papež bude zvolen za zavřenými dveřmi Sixtinské kaple. Ideologické frakce v církvi budou zvažovat své možnosti mezi kontinuitou a konzervativnějším posunem.

Podle arcibiskupa Graubnera je možné, že zvolen bude mimoevropský kandidát. Očekává jeho několikadenní volbu, uvedl v České televizi.