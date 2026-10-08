Naštvaní francouzští studenti mají hymnu. Do ulic i na sítě vyrážejí s písní z dětství

Skladba No Title od francouzsko-vietnamského hudebníka s uměleckým jménem Nodey vznikla původně jako filmová hudba. Do širšího povědomí se dostala jako soundtrack ke krátkometrážní komedii Technophobe od francouzského youtubera rumunského původu Cypriena Iova.
Zveřejnění na sociální síti se film dočkal v roce 2015 a od té doby nasbíral přes 45 milionů zhlédnutí.
Píseň protestujících převzatá politiky
Stejná píseň je dnes pro studenty generace Z (tedy narozené přibližně mezi lety 1997 a 2012) symbolem protestu a svobody. Doplňuje tisíce příspěvků na sociálních sítích Instagram a TikTok, které přímo z ulic sdílejí demonstrující francouzští studenti.
Za několik týdnů demonstrací se stala hudebním doprovodem více než sta tisíc příspěvků, jak uvádí francouzská rozhlasová stanice RTL.
K protestujícím se přidali také někteří opoziční politici, kteří píseň zapojili i do svých příspěvků. Podle francouzského deníku Le Figaro si ji „přivlastnil“ například prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon.
Youtuber mlčí, hudebník jásá
Protestujícím studentům už vyjádřila podporu řada francouzských umělců i sám autor písně. „Netuším, jak moc je píseň skutečně hymnou, ale jsem opravdu poctěn, pokud to tak je,“ uvedl Nodey ve zpravodajském pořadu pro mládež C quoi l’info (Co je nového?) na platformě France.tv.
Tvůrce filmu Cyprien však zatím mlčí. Veřejně nereagoval ani na poděkování „za neúmyslné vytvoření hymny generace Z,“ jak pod videem na platformě YouTube napsal jeden z uživatelů.
Francii zachvátila vlna násilných demonstrací v polovině září v reakci na palčivý nedostatek zdrojů ve školství, plánované škrty i ostré policejní represe. Protesty se postupně rozlily do celé země a ke studentům se pomalu přidávají i odbory.
Organizátorům se podařilo studenty sjednotit – úterní demonstrace se podle nich zúčastnilo na 450 tisíc lidí. Úřady nicméně počet účastníků odhadují přibližně na polovinu. Střety s policií vyústily už v několik desítek zraněných a stovky zatčených.
V posledních dnech se situace v části země vrací do běžného stavu a některé školy obnovují výuku. Protesty se však přelily do sousední Belgie.