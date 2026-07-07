Zelenskyj v Ankaře vyzval Evropu k rychlému vývoji vlastní protiraketové obrany

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  15:35aktualizováno  15:35
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svém projevu na Fóru obranného...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po svém projevu na Fóru obranného průmyslu v rámci summitu NATO. (7. července 2026) | foto: Reuters

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Ankaře vyzval evropské spojence, aby urychlili úsilí o vytvoření vlastního systému protiraketové obrany. Evropa podle něj potřebuje dostupný a sériové vyráběný systém protibalistické obrany co nejdříve.

Protivzdušnou obranu potřebuje podle Zelenského posílit rovněž Ukrajina. Partnery ze Severoatlantické aliance proto ve svém projevu požádal o další pomoc.

„Jsme schopni všechno udělat sami, ale pokud jde o protivzdušnou obranu, potřebujeme odhodlání našich partnerů,“ uvedl Zelenskyj na Fóru obranného průmyslu, které se v Ankaře koná na okraj summitu NATO.

Ve své řeči ukrajinský prezident rovněž poděkoval spojencům, kteří podporují členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci.

Následně se z pódia přišel pozdravit s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, který seděl hned v první řadě společně s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Hned vedle nich seděl i premiér Andrej Babiš, s nímž si Zelenskyj rovněž podal ruku.

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