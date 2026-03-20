NATO stahuje síly z Iráku, evakuaci vojáků ze země oznámilo Polsko

„Můžeme potvrdit, že v rámci mise NATO v Iráku upravujeme svůj přístup. Úzce spolupracujeme se spojenci a partnery,“ uvedla mluvčí aliance Allison Hartová prohlášení pro agenturu Reuters.
„Bezpečnost a ochrana našich pracovníků jsou pro nás prvořadé, a proto se zdržíme poskytování dalších podrobností k této záležitosti. Politický dialog a praktická spolupráce mezi NATO a Irákem, mimo jiné i v rámci mise NATO v Iráku, budou pokračovat,“ dodala.
O evakuaci svých vojáků mezitím informovalo Polsko. „Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v blízkovýchodním regionu a po analýze operačních podmínek a potenciálních hrozeb bylo rozhodnuto o přemístění polského vojenského kontingentu,“ uvedl polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Tisíce dalších příslušníků námořní pěchoty a námořnictva se mezitím do oblasti Blízkého východu chystají vyslat Spojené státy, píše agentura Reuters s odkazem na informované zdroje. USA jsou členy NATO, pohyby jeho sil ale s aliancí nesouvisí. Ostatně americký prezident Donald Trump v pátek vlastní spojence označil za zbabělce.
Podle zdrojů Reuters se do regionu přesune přibližně 2 500 členů námořní pěchoty, kteří se přidají k asi 50 tisícům příslušníkům ozbrojených sil USA, kteří již na Blízkém východě jsou. O vyslání vojáků přímo do Íránu se podle zdrojů nerozhodlo, Trump takovou možnost ve čtvrtek opět odmítl.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
13. března 2026