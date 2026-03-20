NATO stahuje síly z Iráku, evakuaci vojáků ze země oznámilo Polsko

  21:48aktualizováno  21:48
Severoatlantická aliance v pátek uvedla, že upravuje podobu své mise v Iráku. Reagovala tak na zprávy, že alianční země začaly stahovat vojáky z Iráku kvůli pokračující válce USA a Izraele s Íránem. Podle agentury AP stahuje NATO bezpečnostní poradní misi kvůli íránským útokům. Polský ministr obrany mezitím uvedl, že Polsko z Iráku evakuovalo své vojáky.

ilustrační snímek

„Můžeme potvrdit, že v rámci mise NATO v Iráku upravujeme svůj přístup. Úzce spolupracujeme se spojenci a partnery,“ uvedla mluvčí aliance Allison Hartová prohlášení pro agenturu Reuters.

„Bezpečnost a ochrana našich pracovníků jsou pro nás prvořadé, a proto se zdržíme poskytování dalších podrobností k této záležitosti. Politický dialog a praktická spolupráce mezi NATO a Irákem, mimo jiné i v rámci mise NATO v Iráku, budou pokračovat,“ dodala.

O evakuaci svých vojáků mezitím informovalo Polsko. „Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v blízkovýchodním regionu a po analýze operačních podmínek a potenciálních hrozeb bylo rozhodnuto o přemístění polského vojenského kontingentu,“ uvedl polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Tisíce dalších příslušníků námořní pěchoty a námořnictva se mezitím do oblasti Blízkého východu chystají vyslat Spojené státy, píše agentura Reuters s odkazem na informované zdroje. USA jsou členy NATO, pohyby jeho sil ale s aliancí nesouvisí. Ostatně americký prezident Donald Trump v pátek vlastní spojence označil za zbabělce.

Podle zdrojů Reuters se do regionu přesune přibližně 2 500 členů námořní pěchoty, kteří se přidají k asi 50 tisícům příslušníkům ozbrojených sil USA, kteří již na Blízkém východě jsou. O vyslání vojáků přímo do Íránu se podle zdrojů nerozhodlo, Trump takovou možnost ve čtvrtek opět odmítl.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální konflikt. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

13. března 2026

