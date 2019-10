NATO by se mohlo zapojit do bezpečné zóny v Sýrii, říká generální tajemník Stoltenberg

Brusel Severoatlantická aliance vítá zlepšení situace v severovýchodní Sýrii, k němuž přispěla dohoda USA s Tureckem. Prohlásil to ve středu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle něhož dává příměří šanci na politické řešení situace, které aliance preferuje před vojenským. Stoltenberg rovněž přivítal německý návrh na vytvoření mezinárodně kontrolované bezpečné zóny do níž by aliance mohla zapojit své síly.

Turecké vojenské akce v Sýrii budou zásadním tématem čtvrtečního a pátečního jednání aliančních ministrů, s jehož programem ve středu Stoltenberg seznámil média.

Rusové začali hlídkovat v Sýrii, pomohou zajistit stažení Kurdů. NATO oceňuje zlepšení situace „Zlepšení situace po dohodě přiblížilo možnost politického řešení,“ prohlásil šéf aliance, podle něhož je zásadní podmínkou udržet v oblasti klid zbraní. NATO by zároveň nemělo dopustit, aby současná situace ohrozila úspěch dosažený v boji proti takzvanému Islámskému státu. Ankara tvrdí, že chce zřídit bezpečnou zónu na syrském území u turecké hranice v hloubce asi 30 kilometrů a délce 120 kilometrů, a požaduje, aby se syrské kurdské oddíly stáhly z oblasti u hranice. USA uzavřely s Tureckem, dohodu o příměří, jejíž platnost skončila v úterý. Ode středy začal platit další klid zbraní, tentokrát dojednaný Ruskem. Podle Stoltenberga je příliš brzy na hodnocení jeho přínosu. Šéf NATO uvedl, že v úterý hovořil s německou ministryní obrany Annegret Krampovou-Karrenbauerovou a uvítal její návrh na vytvoření bezpečné zóny. Ministři podle něho budou jednat o tom, zda do ní zapojit i alianční síly. USA by místo cel na auta mohly přistoupit k novým jednáním s EU. Trump má rozhodnout v listopadu Ke Stoltenbergově návrhu se vyjádřil český premiér Andrej Babiš. „Vypadá to, že NATO slyší, co říkám. Že by se Německo inspirovalo názory, které jsem prezentoval vícero politikům v Evropě? Akorát je už asi pozdě, bohužel. Už nás nepotřebují. Když jsem s tím přišel, tak mě týdeník Respekt málem ukřižoval,“ uvedl. Dalšími tématy dvoudenního zasedání bude podle Stoltenberga například situace v Afghánistánu či kybernetická bezpečnost.