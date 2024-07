Živíte ruskou agresi, kritizuje NATO Čínu. Lži a očerňování, zní z Pekingu

„Myslím, že poselství NATO z tohoto summitu je velmi silné a a jasně definujeme odpovědnost Číny, pokud jde o umožnění války Rusku,“ řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Lídři všech 32 států Severoatlantické aliance označili v komuniké Peking za velkého podporovatele ruského obranného průmyslu prostřednictvím dodávek technologií dvojího použití, především mikroelektroniky pro moderní zbraňové systémy.

„To zvyšuje hrozbu, kterou Rusko představuje pro své sousedy a euroatlantickou bezpečnost. Vyzýváme ČLR, aby jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN, který má zvláštní odpovědnost za dodržování cílů a zásad Charty OSN, zastavila veškerou materiální a politickou podporu ruského válečného úsilí,“ uvádí se v komuniké, v němž je Čína označována zkratkou svého oficiálního názvu Čínská lidová republika.

Čína „nemůže podporovat největší válku v Evropě v nedávné historii bez toho, aniž by to negativně zasáhlo její zájmy a reputaci“. Prohlášení naznačuje možnost uvalení ekonomických sankcí na Čínu. „NATO není organizací, která uvaluje ekonomické sankce. Zastupujeme ale polovinu světové ekonomiky a pokud bude Čína (v podpoře Ruska) pokračovat, zasáhne to její zájmy,“ varoval Stoltenberg.

Nejsilnější dosavadní prohlášení

List The New York Times podotýká, že NATO se ve středu vůbec poprvé přidalo k Washingtonu v odsouzení Číny jako podporovatele ruské vojenské agrese. NYT dodává, že jde o velký odklon od dosavadních vyjádření Aliance, která se až do roku 2019 zdráhala kvůli odlišným ekonomickým a politickým zájmům jejích členů zaujímat k Číně jednoznačné, odsuzující stanovisko.

„Pokud bude tato podpora ČLR pokračovat, zhorší to její vztahy v celé Evropě a Spojené státy budou v koordinaci s našimi evropskými spojenci pokračovat v uvalování sankcí na subjekty ČLR zapojené do této činnosti,“ uvedl Jake Sullivan, Bidenův poradce pro národní bezpečnost.

Čínské zastoupení při Evropské unii v reakci na deklaraci z Washingtonu uvedlo, že prohlášení NATO „je plné útočné rétoriky“ a vychází z „mentality studené války“.

„Všem je dobře známo, že Čína není původcem ukrajinské krize. Paragrafy o Číně jsou provokativní očividné lži a očerňování,“ stojí v prohlášení, které opakuje čínský postoj, podle něhož Peking přísně kontroluje vývoz technologií dvojího použití.