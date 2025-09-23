Nebyly bezprostřední hrozbou, tak jsme je vyprovodili, řekl Rutte k ruským letounům

  13:43aktualizováno  13:43
Ruské vojenské letouny v Estonsku nebyly podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho minulý pátek bezprostřední hrozbou, proto je alianční letouny jen doprovodily ven z estonského vzdušného prostoru. Zasahovala tři letadla ze Švédska, Finska a Itálie. Aliance bude na podobné incidenty vždy reagovat s klidným odhodláním řekl Rutte s tím, že pokud to bude nutné, je NATO připraveno letadla vyhodnocená jako nebezpečí i sestřelit.
Generální tajemník NATO Mark Rutte (23. září 2025)

Generální tajemník NATO Mark Rutte (23. září 2025) | foto: Reuters

Nad Rudým náměstím přelétl i letoun MiG-31K. (9. května 2018)
Letoun MiG-31 ruské armády se střelami Kinžal na snímku z letecké základny v...
Generální tajemník NATO Mark Rutte (23. září 2025)
Ruské letouny MiG-31K vyzbrojené střelami Kinžal nad Rudým náměstím (7. května...
„Náš vzkaz Rusům je jasný, budeme bránit každý centimetr našeho území,“ dodal Rutte.

Rusko nese za nedávná narušení evropského vzdušného prostoru plnou zodpovědnost, uvedla předtím Severoatlantická aliance. Podle NATO takové chování ohrožuje životy, vyostřuje situaci a proto musí přestat. Velvyslanci členských zemí Aliance se setkali v Bruselu a páteční narušení estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami řešili společně s novým vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě (SACEUR) Alexusem Grynkewichem z USA. Estonsko požádalo spojence o konzultace podle čtvrtého článku smlouvy o Severoatlantické alianci.

Severoatlantická rada narušení estonského vzdušného prostoru odsoudila jako nebezpečné. Při incidentu tři ozbrojené ruské letouny MiG-31 vstoupily do estonského vzdušného prostoru na více než deset minut. „Reakce NATO byla rychlá a rozhodná. Byly vyslány spojenecké letouny, které letadla doprovodily z estonského vzdušného prostoru,“ uvedlo NATO v prohlášení.

Moskva odmítá, že by ruská vojenská letadla estonský vzdušný prostor narušila a Kreml naopak Estonsko obvinil z „přiživování napětí a vyvolávání atmosféry konfrontace“.

Podle Aliance se ale jedná o „součást širšího vzorce stále nezodpovědnějšího chování Ruska“. Severoatlantická rada se v souvislosti s článkem 4 sešla již podruhé za dva týdny. Už 10. září velvyslanci při NATO debatovali v reakci na rozsáhlé narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony. Několik dalších spojenců – včetně Finska, Lotyšska, Litvy, Norska a Rumunska – se přitom rovněž v nedávných dnech setkalo s narušením vzdušného prostoru ze strany Ruska.

