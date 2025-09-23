„Náš vzkaz Rusům je jasný, budeme bránit každý centimetr našeho území,“ dodal Rutte.
Rusko nese za nedávná narušení evropského vzdušného prostoru plnou zodpovědnost, uvedla předtím Severoatlantická aliance. Podle NATO takové chování ohrožuje životy, vyostřuje situaci a proto musí přestat. Velvyslanci členských zemí Aliance se setkali v Bruselu a páteční narušení estonského vzdušného prostoru ruskými stíhačkami řešili společně s novým vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě (SACEUR) Alexusem Grynkewichem z USA. Estonsko požádalo spojence o konzultace podle čtvrtého článku smlouvy o Severoatlantické alianci.
Severoatlantická rada narušení estonského vzdušného prostoru odsoudila jako nebezpečné. Při incidentu tři ozbrojené ruské letouny MiG-31 vstoupily do estonského vzdušného prostoru na více než deset minut. „Reakce NATO byla rychlá a rozhodná. Byly vyslány spojenecké letouny, které letadla doprovodily z estonského vzdušného prostoru,“ uvedlo NATO v prohlášení.
Moskva odmítá, že by ruská vojenská letadla estonský vzdušný prostor narušila a Kreml naopak Estonsko obvinil z „přiživování napětí a vyvolávání atmosféry konfrontace“.
Podle Aliance se ale jedná o „součást širšího vzorce stále nezodpovědnějšího chování Ruska“. Severoatlantická rada se v souvislosti s článkem 4 sešla již podruhé za dva týdny. Už 10. září velvyslanci při NATO debatovali v reakci na rozsáhlé narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony. Několik dalších spojenců – včetně Finska, Lotyšska, Litvy, Norska a Rumunska – se přitom rovněž v nedávných dnech setkalo s narušením vzdušného prostoru ze strany Ruska.