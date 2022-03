Druhý muž NATO pro Lidovky.cz: Válku s Moskvou nechceme, bezletová zóna by znamenala sestřelování ruských stíhaček

Lidovky.cz: Podcenilo NATO význam ruské invaze a anexe Krymu v roce 2014?

Je jasné, že Rusko používá agresivní vzorec chování vůči svým sousedům. Nejde jen o rok 2014. Něco podobného provedlo v roce 2008 v Gruzii. Pokud se vrátíme v čase ještě dále, stalo se to i v případě války v Podněstří v roce 1992. Existovaly náznaky, že se Rusko pokusí obnovit části ztraceného impéria. NATO a USA tentokrát předpovídaly konflikt mnohem většího rozsahu. První konvenční válku v Evropě od 2. světové války. Někteří lidé tomu nechtěli věřit, ačkoli jsme to říkali veřejně na základě informací od zpravodajských služeb. Prezident Putin se naneštěstí rozhodl vést válku, která je odlišná co do velikosti a následků od minulých pokusů o znovuobnovení ruského vlivu ve světě.