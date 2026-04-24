Američané prý uvažují o pozastavení členství Španělska v NATO a zmínili také přehodnocení americké pozice vůči britským nárokům na Falklandy. Londýn uvedl, že svrchovanost nad ostrovy náleží Británii.
„Věřím, že musíme pracovat na posílení NATO, na posílení evropského pilíře Severoatlantické aliance,“ sdělila Meloniová na neformálním summitu lídrů EU na Kypru. Napětí mezi USA a Španělskem podle ní není pozitivní, naopak jednotnost NATO označila za výhodu.
Mluvčí německé vlády odmítl, že by bylo členství Španělska v NATO zpochybňováno. „Španělsko je členem NATO a nevidím žádný důvod, proč by se to mělo změnit,“ uvedl při pravidelné tiskové konferenci v Berlíně. Španělský premiér Pedro Sánchez řekl, že jeho vláda nebude komentovat e-maily, ale bude vycházet z oficiálních dokumentů a pozic.
Sánchezova vláda se od konce února staví proti válce, kterou vedou Spojené státy a Izrael proti Íránu. Španělsko například odmítlo umožnit USA využívat vojenské základny na svém území. Prezident Donald Trump ostře kritizoval i další alianční spojence za to, že neposlali námořnictvo, aby pomohlo s otevřením Hormuzského průlivu. Ten se po zahájení americko-izraelských úderů na Írán uzavřel pro globální lodní dopravu.
„Postoj Británie k Falklandským ostrovům nemůžeme vyjádřit jasněji. Je dlouhodobý a nezměnil se,“ uvedl mluvčí britského premiéra Keira Starmera poté, co interní e-mail amerického ministerstva obrany naznačil možnou změnu stanoviska USA. Vedle Británie si ostrovy na jižní polokouli nárokuje také Argentina.
Podle agentury AFP žádný článek zakládající smlouvy Severoatlantické aliance z roku 1949 nepočítá s pozastavením členství nebo vyloučením člena z NATO.