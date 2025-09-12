NATO reaguje na incident s drony v Polsku. Posílá na východ hlavně více letadel

„Ruská bezohlednost ve vzduchu podél našeho východního křídla se zvyšuje,“ prohlásil Rutte na společné tiskové konferenci s novým vrchním velitelem spojeneckých sil NATO v Evropě (SACEUR) Alexusem Grynkewichem z USA. Podle šéfa NATO bude do operace zapojena „řada prostředků“ od spojenců, včetně Dánska, Francie, Británie Německa a dalších.
„Jako obranná aliance jsme připraveni se bránit,“ prohlásil Rutte a incidenty, jaké se odehrály v Polsku, označil za „nebezpečné a nepřijatelné“.
„Operace zajistí ještě cílenější a flexibilnější odstrašování a obranu tam, kde je to potřeba, aby chránily naše občany a odradily od dalších bezohledných a nebezpečných činů, jako byl ten, který se odehrál na začátku tohoto týdne,“ řekl Grynkewich.
Polská armáda uvedla, že v noci na středu zaznamenala 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, proti kterým polská obrana s pomocí aliančních spojenců zasáhla. Některé země NATO po incidentu nabídly Varšavě pomoc s posílením protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.
Podle agentury DPA bude operace zahrnovat mimo jiné dodatečné sledovací a protivzdušné obranné kapacity. Německo již dříve přislíbilo, že poskytne čtyři stíhačky Eurofighter místo pouhých dvou, které se mohou podílet na bezpečnostních letech nad Polskem. Jsou umístěny na letecké základně Rostock-Laage a očekává se, že budou k dispozici pro mise protivzdušné obrany v polském vzdušném prostoru nejméně do konce roku. Francie plánuje poskytnout tři stíhačky Rafale a Dánsko dva letouny F-16 a fregatu.
Česká republika rovněž již dříve uvedla, že je připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. Čeští vojáci se třemi vrtulníky by mohli být do Polska vysláni do tří dnů, uvedla ve čtvrtek ministryně obrany Jana Černochová.
Podle ministra vnitra Víta Rakušana je NATO zárukou bezpečnosti. Ministr Lipavský novou operaci NATO k posílení protivzdušné obrany východního křídla aliance uvítal.
15. srpna 2025