NATO zahájilo operace na posílení obrany v okolí Švédska a Finska

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  18:52aktualizováno  18:52
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Jednotky Severoatlantické aliance zahájily v sobotu několik operací zaměřených na posílení obrany v okolí Švédska a Finska, informovala agentura AFP. Oba severské státy jsou nejnovějšími členy aliance, kteří se v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022 vzdali své desetiletí trvající vojenské neutrality. Finsko vstoupilo do NATO v roce 2023 a Švédsko následovalo o rok později.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Oblast kolem těchto dvou zemí, která je součástí severovýchodního křídla NATO, patří k strategicky nejvýznamnějším a z hlediska životního prostředí nejnáročnějším oblastem na světě, uvedl ve svém prohlášení vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, americký generál Alexus Grynkewich.

Švédsko a Finsko leží u Baltského moře, vodní cesty využívané ruskými válečnými loděmi směřujícími do nebo z Petrohradu či ruské exklávy Kaliningradu. Finsko navíc s Ruskem sdílí také pozemní hranici.

NATO v roce 2024 rozhodlo, že ve Finsku zřídí jednotku s názvem Forward Land Forces Finland (předsunuté pozemní síly Finsko), která má fungovat jako jednotka rychlé reakce. Také tato jednotka byla jednou z několika těch, které dnes vojenské operace spustily.

Aliance má další podobné předsunuté síly rozmístěny v Bulharsku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku, dodává AFP.

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