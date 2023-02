Po válce by si Ukrajina zasloužila členství v NATO, bude zkušená, řekl Pavel

„Ukrajina si zaslouží být součástí společenství demokratických zemí,“ uvedl. Pavel. Na otázku redaktora BBC, zda by měla Ukrajina vstoupit do Severoatlantické aliance, řekl, že by si to Kyjev opravdu zasloužil. Stát by se tak ale mělo až po konci konfliktu. Po válce podle Pavla bude Ukrajina „morálně i prakticky připravena“ vstoupit do NATO a její armáda bude mít pravděpodobně největší bojové zkušenosti v Evropě.

„Jsem hrdý na svou zem, že byla jedna z prvních, která poskytla Ukrajina významnou vojenskou pomoc,“ řekl ve svém prvním mezinárodním rozhovoru nový český prezident. Česko bylo jedno z prvních západních zemí, která poslala tanky T-72 a bojová vozidla BMP-1, připomíná BBC.

Bývalý šéf vojenského výboru NATO se vyslovil pro poslání dalších dodávek vojenské pomoci, přičemž by neměly existovat „skoro žádné limity“ ohledně toho, co by Ukrajina mohla dostat. Není podle něj tabu ani předání stíhaček. Obává se ale, že by dodávka bojových letounů mohla být příliš pomalá.

„Nemáme žádnou jinou alternativu. Pokud ponecháme Ukrajinu bez pomoci, tak pravděpodobně prohrají válku. A pokud prohrají, pak i my prohrajeme,“ myslí si Pavel.

Pavel též řekl, že on a západní lídři mají povinnost vysvětlit své skeptické a v mnoha případech vystrašené populaci, proč pomoc Ukrajině má smysl. „Naše města nejsou ničena ruským dělostřelectvem a raketami. Ale naše budoucnost může být zničena, pokud nebudeme podporovat Ukrajinu, aby úspěšně ukončila tento konflikt.“

Vítěz víkendových českých prezidentských voleb se v rozhovoru též vymezil vůči svému protivníkovi, expremiérovi Andreji Babišovi, který jej opakovaně osočoval, že zavede Česko do války. Pavel odmítl, že by se chystal zavřít dveře diplomatickému jednání.

Nově zvolený prezident uvedl, že mír zcela záleží na Rusku a že by podpořil i sebemenší náznaky vůle jednat o zastavení konfliktu. „Z ruské strany žádné takové náznaky nejsou,“ dodal Pavel.