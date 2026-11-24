Rozhodnutí stroj nakonec nesestřelit zdůvodnily polské ozbrojené síly s ohledem na možné ohrožení civilistů a možné následky sestřelu.
Nynější incident se stal krátce poté, co se minulý týden v pátek na jihovýchodě Polska zřítily tři objekty, úřady původně hovořily o dvou střelách a proudovém dronu. Později uvedly, že všechny tři objekty byly ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte v sobotu při návštěvě Varšavy slíbil Polsku, že NATO bude území všech svých členských zemí bránit.
NATO loni v září kvůli incidentům, kdy vzdušný prostor některých zemí na východním křídle narušovaly ruské drony, zahájilo operaci Eastern Sentry (Východní stráž). Jejím cílem je posílit schopnost aliance odhalovat, sledovat a reagovat na vzdušné hrozby podél východní hranice NATO.
NATO posílí dohled nad polským vzdušným prostorem
„Polsku bude k dispozici letadlo včasného varování AWACS,“ řekl Zalewski po jednání zástupců NATO v Bruselu. „Jde o velmi dobrý systém, který nám poskytuje ještě hlubší... operační přehled, díky čemuž můžeme lépe reagovat na tento druh hrozby,“ řekl Zalewski.
Letouny AWACS, pro které je typická kruhová rotační anténa, od roku 1982 slouží jako „oči aliance ve vzduchu“. Aliance disponuje 14 stroji, které jsou na základně v německém Geilenkirchenu. Od roku 2022, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, mají důležitou roli při sledovacích misích na východním křídle NATO. V případě konfliktu mohou poskytovat společný radarový obraz pro stíhačky, lodě a řídicí centra spojenců a zároveň navádět bojové letouny NATO k jejich cílům.