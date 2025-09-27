NATO zvyšuje ostražitost, kvůli ruským dronům pošle na Baltské moře fregatu

Severoatlantická aliance plánuje v oblasti Baltského moře po nedávných incidentech s drony v Dánsku pokračovat v posilování své bdělosti. V oblasti nasadí nejméně jednu protiletadlovou fregatu, posílí zde také své platformy pro sledování a průzkum. Aliance to uvedla ve svém prohlášení.
Britská vrtulníková loď HMS Ocean vede flotilu plavidel NATO na úvod cvičení BALTOPS v Baltském moři | foto: Royal Navy

Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025)
„Budeme ještě více posilovat ostražitost pomocí nových prostředků v regionu Baltského moře,“ informovalo NATO. Tyto prostředky podle aliance zahrnují nasazení nejméně jedné fregaty i zesílenou zpravodajskou činnost v oblasti. Mluvčí NATO doplnil, že neupřesní, které země poskytují dodatečné prostředky.

NATO tak posílí svou misi Baltská stráž (Baltic Sentry) zahájenou v lednu v reakci na sérii poškození elektronických kabelů, telekomunikačních spojů a plynovodů na dně Baltského moře.

Země aliance nasadily na základě této mise fregaty, hlídková letadla a námořní drony, aby pomohly chránit kritickou infrastrukturu. NATO tento měsíc zahájilo také misi Východní stráž (Eastern Sentry), jejímž cílem je posílit obranu východního křídla Severoatlantické aliance v reakci na vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru.

Dánsko o neznámých dronech na svém území informovalo v posledních dnech opakovaně. Bezpilotní letouny neznámého původu se několikrát přiblížily k dánským vojenským i civilním objektům. V pondělí zastavily provoz kodaňského letiště, v noci na dnešek se vyskytly nad největší vojenskou základnou v zemi.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová dříve spojila přítomnost dronů s podezřelými aktivitami ruských bezpilotních letounů v celé Evropě. Moskva toto tvrzení důrazně odmítla. Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen uvedl, že není pochyb o tom, že incidenty s drony jsou dílem profesionálního aktéra, nejsou ale podle něj důkazy o spojitosti s Ruskem.

O přijetí opatření, která by měla zlepšit obranu země proti bezpilotním letounům, informoval dnes také německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ohrožení vnitřní bezpečnosti Německa je podle něj vysoké a přichází hlavně z Ruska. V posledních týdnech Rusko několikrát narušilo vzdušný prostor zemí NATO včetně Polska, Rumunska či Estonska.

10. září 2025

Válka na Ukrajině

