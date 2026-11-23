„Je to scénář, před kterým vojenští představitelé, zpravodajci a politici varují už několik let: odpálení atomové bomby ve vesmíru. Mohla by poškodit nebo zničit řadu satelitů a pravděpodobně by měla ničivé dopady na Zemi,“ konstatuje web německé televizní stanice ARD.
Zpravodajské služby, včetně Spolkové zpravodajské služby (BND), mají za to, že satelit nazvaný Sputnik-S je už několik let hotový a teď je skladován v širší oblasti Moskvy.
Podle zjištění novinářů se ve varováních zpravodajských služeb ze začátku listopadu uvádělo, že by tento satelit vybavený jadernou zbraní mohl být vynesen do vesmíru během následujících 60 dnů.
Američtí činitelé v uplynulých letech opakovaně tvrdili, že Rusko vyvíjí jaderné zbraně, jež by mohly zničit celé satelitní sítě, jako například systém Starlink americké společnosti SpaceX, který při obraně proti ruské agresi využívá Ukrajina. Moskva to popírala. Stejně tak učinila dnes.
„Ne, tu zprávu jsme neviděli. Je v ní ale tolik tvrzení typu ‚údajně‘ a ‚možná‘, připisovaných kdovíkomu, že je sotva možné je brát vážně,“ řekl novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.