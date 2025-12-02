NATO může podniknout preventivní úder, řekl admirál. Rusko a jeho spojenci zuří

  9:50aktualizováno  9:50
Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone, který zastává funkci předsedy vojenského výboru NATO, čelí kritice části italské vlády za svůj rozhovor pro deník Financial Times. V něm řekl, že Severoatlantická aliance zvažuje agresivnější postoj vůči Rusku ohledně hybridní války. Podle některých vládních politiků admirál svým prohlášením přilívá olej do ohně. Podobně se v pondělí vyjádřila také Moskva.
Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone (27. září 2025)

Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone (27. září 2025)

Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone (16. října 2025)
Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)
Matteo Salvini (29. listopadu 2025)
Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone (27. září 2025)
Cavo Dragone deníku řekl, že NATO v kybernetické oblasti uvažuje o možnosti „být agresivnější nebo proaktivnější“ vzhledem k ruským hybridním útokům.

„Být agresivnější je ve srovnání s agresivitou naší protistrany možnost,“ uvedl s tím, že ale NATO zvažuje právní rámec takového postoje. Podle admirála někdy i preventivní útoky mohou být považovány za obranou akci.

Prohlášení admirála otevřeně kritizovala italská vládní strana Liga, jejíž šéf Matteo Salvini v minulosti vyjadřoval svou přízeň ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Podle strany admirál přilévá „olej do ohně válečnickými tóny a vyjádřeními o preventivních útocích“. „Je zapotřebí odpovědnost, ne provokace,“ uvedla strana.

Podle deníku La Stampa admirálova slova s rozpaky přijali i další vládní představitelé. Ministr obrany Guido Crosetto a premiérka Giorgia Meloniová ze strany Bratři Itálie však rozhovor nekomentovali. Ministr zahraničí Antonio Tajani ze strany Vzhůru Itálie uvedl, že „se musíme na ochranu před hybridní válkou připravit“.

Slova admirála označila za „extrémně nezodpovědný krok“ mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Ona i italská strana Liga poukázaly, že vyjádření přichází v momentě, když se nepřímo jedná o možném příměří na Ukrajině. Podle italského tisku však Cavo Dragone poskytl rozhovor na konci října, tudíž před zveřejněním návrhu plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na zastavení bojů na Ukrajině, a britský deník ho vydal v pondělí.

