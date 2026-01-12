Trump nutnost posílit bezpečnost v Arktidě používá jako klíčový důvod, proč chce Washington ostrov pod svou kontrolou. Rutte v pondělí na tiskové konferenci v Záhřebu uvedl, že ochrana arktického regionu je velice důležitá kvůli rostoucí přítomnosti Ruska a Číny.
„Všichni spojenci se shodují na důležitosti Arktidy, protože víme, že s otevíráním námořních tras existuje riziko, že Rusové a Číňané budou v regionu aktivnější,“ řekl Rutte a dodal že celá Aliance pracuje na dalších krocích k zajištění regionu.
Rutte novinářům sdělil, že uvnitř NATO se diskutuje o tom, jak bezpečnost v Arktidě dále posílit. Podle informací AFP někteří členové Aliance zvažují například zahájení nové arktické mise. Jednání jsou však zatím v počáteční fázi a na stole nejsou žádné konkrétní návrhy.
Trump v posledních týdnech šokoval členské státy NATO tím, že odmítl vyloučit použití vojenské síly k obsazení Grónska, ostrova patřícímu Dánsku, které je také členem NATO. Dánská premiérka Mette Frederiksenová varovala, že pokud Washington provede ozbrojený útok na Grónsko, bude to znamenat konec NATO.
Trump však reagoval tvrzením, že Alianci posílil tím, že donutil evropské země zvýšit výdaje na obranu. „Já jsem ten, kdo zachránil NATO!!!“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Ministři zahraničí Dánska a Grónska se tento týden chystají jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.