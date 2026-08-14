Lotyšské ozbrojené síly nejprve vyhlásily vzdušný poplach a instruovaly obyvatele, aby vyhledali úkryt. „Spojenecké stíhačky úspěšně sestřelily bezpilotní letoun, který vstoupil do vzdušného prostoru,“ uvedla armáda po několika desítkách minut s tím, že riziko pominulo.
Finské obranné síly uvedly, že od čtvrté hodiny ranní dočasně omezují letecký a lodní provoz kvůli možnému zásahu proti dronům.
Pobaltské země, Finsko, Polsko či Rumunsko v posledních měsících opakovaně vyhlašovaly poplach kvůli dronům, které se nad jejich území dostaly v důsledku ruské agrese proti Ukrajině.
Litevští a lotyšští čelní politici se minulý měsíc shodli, že Rusko plánuje útoky na infrastrukturu jejich zemí, což Kreml popřel.