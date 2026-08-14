Stíhačky NATO sestřelily nad Lotyšskem dron. Finsko kvůli hrozbě omezilo provoz

Autor: ,
  7:09aktualizováno  7:09
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Lotyšská armáda v pátek ráno oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem či Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině.

Lotyšské ozbrojené síly nejprve vyhlásily vzdušný poplach a instruovaly obyvatele, aby vyhledali úkryt. „Spojenecké stíhačky úspěšně sestřelily bezpilotní letoun, který vstoupil do vzdušného prostoru,“ uvedla armáda po několika desítkách minut s tím, že riziko pominulo.

Finské obranné síly uvedly, že od čtvrté hodiny ranní dočasně omezují letecký a lodní provoz kvůli možnému zásahu proti dronům.

Pobaltské země, Finsko, Polsko či Rumunsko v posledních měsících opakovaně vyhlašovaly poplach kvůli dronům, které se nad jejich území dostaly v důsledku ruské agrese proti Ukrajině.

Litevští a lotyšští čelní politici se minulý měsíc shodli, že Rusko plánuje útoky na infrastrukturu jejich zemí, což Kreml popřel.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.