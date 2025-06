Hlavně nerozzlobit Trumpa. NATO se chystá na důležitý summit

Rutte v pondělí potvrdil, že se aliance na summitu shodne na zvýšení výdajů na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP).

Generální tajemník NATO už dříve navrhl zvýšit cíl výdajů na obranu na pět procent HDP, a to tak, že 3,5 procenta by mělo být určeno na armádu a 1,5 procenta na širší výdaje spojené s bezpečností – na infrastrukturu, kybernetickou bezpečnost či budování zdravotnických zařízení.

Česko je podle prezidenta Pavla takový závazek připraveno podpořit. Námitky má naopak Španělsko, které ho označilo za nepřiměřený. Aliance funguje na základě konsensu, který vyžaduje podporu všech 32 členů.

Trump navýšení nákladů na obranu po Evropě dlouhodobě požaduje. V předchozích dnech prohlásil, že Španělsko bylo léta „velmi špatným plátcem“ a mělo by se s NATO urychleně dohodnout.

„Měli by ten to cíl respektovat. My ale nemusíme,“ prohlásil podle stanice France24 s tím, že USA mnoho let vydává na obranu mnohem více než kterýkoli další spojenec. Trump dříve opakovaně pohrozil, že nebude chránit spojence, kteří nedávají dostatečné prostředky na obranu.

„Doufejme, že Trump neodjede předčasně, jako to udělal ze zasedání G7 v Kanadě,“ řekl stanici DW Jamie Shea, bývalý představitel NATO.

Podle listu The Guardian lze očekávat, že Trump dorazí v dobré náladě poté, co v noci oznámil příměří mezi Izraelem a Íránem, které následovalo po prvním velkém vojenském zásahu v jeho druhém funkčním období - víkendovém bombardování íránských jaderných zařízení.

V úterý odpoledne se uskuteční takzvané NATO Public Forum, které pořádá aliance a nizozemská vláda spolu se zástupci občanské společnosti. Vystoupí na něm i Rutte a Pavel, kterého doprovodí ministryně obrany Jana Černochová či šéf diplomacie Jan Lipavský.

Po obědě bude následovat plenární zasedání Fóra obranného průmyslu, kde se setkají ministři obrany a zástupci průmyslu z aliančních zemí.

Večer se souběžně uskuteční další akce. Tou hlavní je večeře pro premiéry a prezidenty, kterou bude hostit nizozemský královský pár. Uskuteční se i pracovní večeře Rady NATO-Ukrajina na úrovni ministrů zahraničí a večeře Severoatlantické rady ve formátu ministrů obrany.

Zmírnění podpory USA vůči Kyjevu

Rutte v neděli za největší a přímou hrozbu pro NATO označil Rusko. Uvedl také, že spojenci letos poskytnou Ukrajině vojenskou pomoc ve výši přes 35 miliard eur (zhruba 870 miliard korun).

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj byl na summit pozván, ale nezúčastní se jeho hlavních jednání. Jeho aspirace na vstup do NATO podle DW zřejmě nebudou výrazně uvedeny v závěrečném prohlášení.

Zelenskyj uvedl, že se plánuje během summitu setkat s Trumpem. Podle nejmenovaného zdroje z jeho kanceláře se schůzka uskuteční ve středu „v brzkém odpoledni“. Týkat se bude sankcí proti Rusku a dodávek zbraní Kyjevu, uvedla agentura AFP.

„Zelenského sice pozvali na úterní večeři, ale už nikoliv na pracovní setkání s vedoucími představiteli NATO, což odráží zmírnění podpory Washingtonu vůči Kyjevu,“ uvádí The Guardian.

Formální jednání spojenců na úrovni hlav států a předsedů vlád je v plánu ve středu dopoledne, bude trvat jen dvě a půl hodiny. Některých středečních jednání se zúčastní i Zelenskyj nebo partneři ze zemí Indopacifiku, tedy Jižní Koreje, Austrálie, Japonska a Nového Zélandu.

Do Nizozemska rovněž přicestuje šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa, kteří se v úterý odpoledne setkají s Ruttem a Zelenským.

Během summitu se očekává i mnoho protestů, mimo jiné proti zvyšování výdajů na zbrojení