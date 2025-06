NATO zvýší obranné výdaje, spojenci potvrdili závazek ke kolektivní obraně

„Shoda spojenců NATO znamená návrat k tomu, kvůli čemu aliance vznikla, tedy k principům kolektivní obrany, ale i odpovědnosti,“ řekl český prezident Petr Pavel. Všechny členské státy podle něho potvrdily závazek zvýšit obranné výdaje na pět procent HDP v horizontu deseti let.

Ačkoli výhrady k plánu výdajů původně vyjádřilo například Španělsko, dnes cíl na summitu nikdo explicitně neodmítl, řekl Pavel. Někteří lídři států zdůraznili, že je podstatné, co za peníze bude pořízeno, doplnil.

Trump podle Pavla řekl, že členové NATO nenajdou lepšího a odpovědnějšího spojence, než jsou Spojené státy.

Pokud jde o obranné výdaje, 3,5 procenta by mělo být určeno na armádu a 1,5 procenta na širší výdaje spojené s bezpečností – na ochranu kritické infrastruktury, kyberbezpečnost nebo budování zdravotnických zařízení.

„Americký prezident se jasně přihlásil k závazku kolektivní obrany v případě napadení,“ řekl po skončení vrcholné schůzky německý kancléř Friedrich Merz. Trumpa zároveň vyzval ke zpřísnění protiruských sankcí.

Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Evropa bude investovat více do své obrany, aby dokázala lépe čelit ruské hrozbě.

Zároveň řekl, že po Evropanech nelze žádat více peněz na armádu, pokud povedou obchodní válku se Spojenými státy. Macron tak vyzval k rychlému uzavření obchodních jednání mezi Evropskou unií a USA.

Trump v květnu oznámil, že na zboží z evropské sedmadvacítky uvalí od června 50procentní cla, takzvaná reciproční. Později ale odložil jejich zavedení na 9. července. Trump tvrdí, že cla Spojeným státům pomohou snížit obchodní deficit, který mají s řadou zemí světa. Unie považuje dosažení dohody o zásadách smlouvy do zmíněného data za nejlepší možný scénář, který by umožnil další rozhovory k doladění detailů.

Nejde o úlitbu Trumpovi, míní Rutte

Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte prohlásil, že zvýšení výdajů na obranu není úlitbou Trumpovi, který kritizoval evropské spojence a Kanadu, že málo utrácejí za obranu.

Podle Rutteho musí NATO výdaje zvýšit, aby dokázalo čelit hrozbám ze strany Ruska i bezpečnostní výzvám od jiných zemí, například Číny. Podle Rutteho jsou Rusko a jeho prezident Vladimir Putin hrozbou pro NATO „z krátkodobého i dlouhodobého hlediska“. Právě Putin nemůže být se středečním rozhodnutím států NATO spokojený, poznamenal Rutte.

Státy NATO „stojí za Ukrajinou“, zdůraznil generální tajemník. „Chceme zaručit, aby Ukrajina byla co nejsilnější,“ poznamenal v situaci, kdy není jasné, jak se bude vyvíjet vojenská pomoc ze strany USA, které loni Ukrajině z vojenského hlediska pomáhaly nejvíce.

Trump podle Rutteho během summitu jasně řekl, že USA ctí své závazky v Severoatlantické alianci. Americký prezident v některých svých předchozích vyjádřeních dával najevo, že USA by zvážily, jakou formu pomoci by nabídly v případě napadení jiného člena NATO, čímž podle komentátorů naznačoval, že by nemusely nutně zasáhnout vojensky.