USA zahájily analýzu své vojenské přítomnosti v Evropě

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  7:13aktualizováno  7:13
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Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace těl čtyř amerických vojáků, která se do USA vrátila v rakvích zahalených vlajkou poté, co dva muži a dvě ženy zahynuli při íránských útocích na Blízkém východě. (22. července 2026) | foto: AP

Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth se zúčastnili repatriace...
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Spojené státy v pondělí zahájily přezkum americké vojenské přítomnosti v Evropě. Dnes o tom informovala agentura AFP. Americký ministr obrany Pete Hegseth v červnu oznámil svým protějškům v zemích Severoatlantické aliance, že USA takovou analýzu plánují.

Hegsethův náměstek Elbridge Colby na síti X napsal, že jak ministr dříve uvedl, cílem je zajistit, aby se NATO rychle a nezvratitelně dostalo do stavu, kdy Evropa převezme hlavní odpovědnost za svou konvenční obranu.

„Výsledkem této analýzy bude urychlení přechodu NATO k silnější, spravedlivější a udržitelnější alianci,“ uvedl Colby.

Americký prezident Donald Trump opakovaně kritizuje evropské spojence za nedostatečné investice do armády. V posledních měsících jim vytýká i to, že podle něj neudělali nic, aby pomohli USA ve válce proti Íránu. V této souvislosti řekl, že Spojené státy na to nikdy nezapomenou. Šéf americké diplomacie Marco Rubio už dříve řekl, že po skončení války proti Íránu budou muset USA své vztahy s NATO přehodnotit.

Agentura AFP připomenula, že USA již Evropanům sdělily, že omezí své vojenské kapacity, které má vyčleněné pro případné operace NATO. Část těchto kapacit nicméně nebyla v Evropě umístěna.

1. dubna 2026
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