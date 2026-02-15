Rubio: Z NATO neodcházíme, možná ale přesuneme vojáky. Závislou Evropu nechceme

Autor: ,
  15:37aktualizováno  15:37
Spojené státy neodcházejí z NATO, možná budou přesouvat vojáky, ale tak tomu bylo vždy. Při návštěvě Bratislavy to v neděli řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Washington podle něj nechce, aby Evropa byla při obraně závislá na USA.
Americký ministr zahraničí Mario Rubio při setkání představitelů Aliance v...

Americký ministr zahraničí Mario Rubio při setkání představitelů Aliance v Bruselu (3. dubna 2025) | foto: Reuters

Americký ministr zahraničí Marco Rubio navštívil Slovensko. (15. února 2026)
Státní vlajky členských zemí NATO před sídlem organizace v belgickém Bruselu.
Šéf NATO Mark Rutte
Americký ministr zahraničí Marco Rubio navštívil Slovensko. (15. února 2026)
31 fotografií

Spojené státy podle dřívějších informací světových médií přenechají dva z významných velitelských postů v rámci Severoatlantické aliance evropským představitelům, a to ve velitelství v italské Neapoli a v Norfolku v americkém státě Virginia.

Krok odpovídá požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země převzaly větší odpovědnost za vlastní bezpečnost.

„Spojené státy mají tisíce vojáků, kteří jsou zapojeni do misí NATO. My nechceme, abyste na nás byli závislí. Nežádáme Evropu, aby byla vazalem Spojených států. Chceme, aby aliance byla tak silná, že se nikdo neodváží ji testovat,“ řekl Rubio po schůze se slovenským premiérem Robertem Ficem.

Podle Rubia výzvy USA, aby členové NATO byli z hlediska obrany silnější, nepředstavují žádnou hrozbu. Dodal, že silnější členské státy aliance znamenají i silnější NATO jako celek.

USA dříve opakovaně kritizovaly nízké vojenské rozpočty evropských spojenců. Loni členské státy NATO podpořily závazek dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu a dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.