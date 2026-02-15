Spojené státy podle dřívějších informací světových médií přenechají dva z významných velitelských postů v rámci Severoatlantické aliance evropským představitelům, a to ve velitelství v italské Neapoli a v Norfolku v americkém státě Virginia.
Krok odpovídá požadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby evropské země převzaly větší odpovědnost za vlastní bezpečnost.
„Spojené státy mají tisíce vojáků, kteří jsou zapojeni do misí NATO. My nechceme, abyste na nás byli závislí. Nežádáme Evropu, aby byla vazalem Spojených států. Chceme, aby aliance byla tak silná, že se nikdo neodváží ji testovat,“ řekl Rubio po schůze se slovenským premiérem Robertem Ficem.
Podle Rubia výzvy USA, aby členové NATO byli z hlediska obrany silnější, nepředstavují žádnou hrozbu. Dodal, že silnější členské státy aliance znamenají i silnější NATO jako celek.
USA dříve opakovaně kritizovaly nízké vojenské rozpočty evropských spojenců. Loni členské státy NATO podpořily závazek dosáhnout do roku 2035 výdajů na obranu ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu a dalších 1,5 procenta na související nevojenské investice.