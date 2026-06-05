Stíhačky, křižníky, drony... USA sepsaly seznam zbraní, které už neposkytnou NATO

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  16:59aktualizováno  16:59
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Spojené státy předaly NATO seznam vojenské techniky, kterou už nechtějí zahrnovat do aliančního plánování. Uvádí to německý deník Die Welt. Změny se podle něj dotknou stíhaček, průzkumných letadel, dronů i námořních sil a zvýší tlak na evropské spojence a Kanadu, aby rychle převzali část úkolů, které dosud zajišťovaly USA.
Příslušník amerického letectva prochází kolem stíhačky F-16 na letecké základně...

Příslušník amerického letectva prochází kolem stíhačky F-16 na letecké základně Las Palmas v peruánské Limě. (23. dubna 2026) | foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

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Američané chtějí omezit především letecké síly. Počet stíhaček F-16 vyčleněných pro NATO má klesnout z 99 na 63 a počet stíhacích bombardérů F-15E z 54 na 36, uvádí Die Welt.

Washington zároveň plánuje snížit počet tankovacích letounů KC-135 a z aliančních plánů vyřadit všech osm modernějších strojů KC-46.

Méně bude i průzkumných letadel a dronů. Počet námořních hlídkových letounů P-8A Poseidon má klesnout z 26 na 15. Spojené státy navíc chtějí stáhnout všechny dálkové průzkumné drony a flotilu bezpilotních letounů MQ-9 Reaper zmenšit téměř na polovinu.

Omezení se nevyhne ani námořnictvu. NATO bude mít k dispozici už jen jednu ze dvou amerických úderných skupin letadlových lodí a přijde také o americké ponorky schopné odpalovat střely s plochou dráhou letu.

Bílý dům navíc plánuje omezit část námořních sil zajišťujících protivzdušnou a protiraketovou obranu, raketové údery i ochranu flotily. Ze dvou bombardovacích uskupení zůstane jen jedno.

Alianční plánování sil slouží k tomu, aby NATO dopředu vědělo, s jakými jednotkami může v případě krize či války počítat. Členské státy v něm určují, jaké síly dokážou vyslat na pomoc spojencům během několika dnů až měsíců.

Washington zároveň očekává, že Evropa a Kanada převezmou větší část odpovědnosti za obranu Aliance. Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, americký generál Alexus Grynkewich, vyzval členské státy, aby vznikající mezery co nejrychleji nahradily vlastními silami.

NATO údaje nepotvrdilo. Mluvčí Aliance Allison Hartová ale uvedla, že NATO bylo v minulosti na americké armádě příliš závislé. Rostoucí obranné výdaje evropských zemí a Kanady podle ní umožní odpovědnost rozdělit rovnoměrněji a posílit dlouhodobou stabilitu aliančních plánů.

Spojence nyní podle listu Die Welt čekají další jednání o tom, jak případné omezení amerických sil nahradit. Konzultace mají pokračovat v polovině června, na summitu NATO v Ankaře 7. a 8. července by pak státy podle deníku rády vystoupily se společným postojem.

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