Navalného převezli z vazby do vězeňské kolonie. 2,5letý trest si bude odpykávat v Pokrovu

Moskva Ruský opoziční představitel Alexej Navalnyj byl v pátek převezen z vazební věznice Kolčugino ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy do jiné věznice k výkonu trestu odnětí svobody. Informovala o tom agentura TASS nedlouho poté, co vzrušení vyvolala informace Navalného obhájce, že jeho mandant byl z Kolčugina odvezen neznámo kam.

Navalnému, který je považován za hlavního politického soupeře prezidenta Vladimira Putina, v únoru soud změnil dříve uložený podmíněný trest na nepodmíněný. Opozičník porušil podmínku hlásit se pravidelně probačnímu úředníkovi, což však nemohl v době, kdy se v Německu léčil po loňské otravě nervově paralytickou látkou. Nyní kvůli tomu musí ve vězení strávit přibližně 2,5 roku za údajnou zpronevěru.



Koncem února byl Navalnyj převezen z vazební věznice v Moskvě do podobného zařízení Kolčugino. Tam měl před nastoupením k plnému výkonu trestu zůstat dočasně v karanténní cele. V pátek agentura TASS s odvoláním na informovaný zdroj napsala, že opozičník se už nyní nachází ve vězeňské kolonii IK-2 v Pokrovu.

Západní země opakovaně vyzvaly Kreml k propuštění Navalného. Evropská unie a Spojené státy v souvislosti s jeho otravou a uvězněním uvalily sankce na několik ruských činitelů.

Navalnyj loni v srpnu zkolaboval na palubě letounu cestou ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Později byl v bezvědomí dopraven k léčení do Berlína. Podle německé armádní laboratoře byl otráven zakázanou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Otravu Navalnyj připisuje Putinovi a ruské tajné službě FSB. Kreml všechna obvinění odmítá a zpochybňuje i to, zda Navalnyj byl vůbec otráven.