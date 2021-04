Navalného spojenci hrozí protestem u vězení, pokud k němu nebude připuštěn lékař

Spojenci vězněného ruského opozičního předáka Alexeje Navalného v pátek pohrozili protestem, pokud mu úřady do pondělí neumožní přístup k adekvátní lékařské péči.

S odvoláním na odborovou organizaci nazvanou Aliance lékařů o tom informovala agentura Reuters a server Meduza. Kritik Kremlu a jeho spolupracovníci si stěžují, že Navalného zdravotní stav se zhoršil a správa věznice mu neumožňuje přístup k jeho lékaři a neposkytuje mu náležité léky. Navalynyj kvůli tomu ve středu vyhlásil hladovku.



„Jestliže se pacient nemůže dostat k lékaři, tak oni sami přijdou k němu,“ uvedla předsedkyně Aliance lékařů a Navalného lékařka Anastasija Vasiljevová ve videu, v němž organizace oznámila záměr demonstrovat u zdí vězeňské kolonie v Pokrovu, kde se opozičník nachází. Členové organizace, kterou úřady označují za opoziční aktivisty, chtějí protestovat v úterý v případě, že věznice neumožní, aby Navalného prohlédl jeho neurolog a aby dostal adekvátní léky.



O silných bolestech zad a pravé nohy informovala minulý týden například Navalného advokátka Olga Michajlovová. Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj si postěžoval, že mu ve věznici poskytuji jen běžné tabletky a mast proti bolesti a nechtějí mu dát léky, které mu předepsal jeho lékař. Opozičník také řekl, že nezná svou diagnózu. Ve středu prohlásil, že v části pravé a později také levé nohy ztratil citlivost, a vyhlásil protestní hladovku. Už delší dobu si rovněž stěžuje, že ho vězeňská stráž v noci budí každou hodinu.

Vězeňská správa ve středu reagovala prohlášením, že se odsouzenému dostává potřebné lékařské péče a minulý týden uvedla, že zdravotní stav opozičního předáka je stabilní a uspokojivý. Státní média a někteří členové komise dohlížející na podmínky ve vězení Navalného obvinili, že zdravotní problémy jen předstírá, aby se udržel v povědomí veřejnosti, píše Reuters. Kritik ruského prezidenta i jeho spolupracovníci toto obvinění odmítají.

Některá média nakloněná Kremlu nebo vlastněná státem v pátek odvysílala záběry z vězení a uvedla, že je na nich Navalnyj, jak chodí po zařízení bez zjevných známek bolestí. Agentura Reuters podotkla, že pravost záběrů nemohla nezávisle ověřit. Televize RT rovněž citovala vězeňskou zdravotnici Nataliju Avdějevovou, která prohlásila, že Navalnyj byl v místní nemocnici, podstoupil vyšetření a lékaři mu nabídli správné léky. On však podle ní léčbu odmítl a trval na tom, že chce pouze svého lékaře. Navalného lékařka Vasiljevová potvrdila, že Navalnyj odmítl léčbu, ale tvrdí, že tak učinil, protože mu zdravotníci nepředepsali správné léky.

Policie Navalného zadržela v lednu, když se vrátil z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tajné službě FSB, Moskva to popírá. V únoru mu ruský soud změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.