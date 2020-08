Pro Navalného letí z Berlína speciál. Ruští lékaři ale převoz kvůli jeho stavu nedoporučují

Berlín/Osmk (Rusko) Letecký speciál, který má ze sibiřského Omsku dopravit do Berlína ruského opozičního předáka Alexeje Navalného trpícího příznaky otravy, odstartoval v pátek ráno z Německa. K převozu do berlínské nemocnice Charité udělily ruské úřady veškerá potřebná povolení, sdělil agentuře DPA Navalného spolupracovník a filmový producent Jaka Bizilj.

Agentura Reuters ale v pátek s odvoláním na Navalného mluvčí uvedla, že ruští lékaři nově nedoporučili převoz kvůli pacientovu špatnému stavu.

„Hlavní lékař uvedl, že Navalného nelze převézt, protože jeho stav je nestabilní,“ napsala mluvčí Kira Jarmyšová na twitteru. Jarmyšová zároveň obvinila Kreml, že stojí za tímto rozhodnutím. Uvedla také, že pokud Navalnyj zůstane v Omsku, je ohrožen jeho život, protože místní nemocnice nemá dostatečné vybavení.



Podle agentury Ria Novosti se v pátek ráno sešlo lékařské konzilium, jehož se zúčastnili i specialisté z Moskvy, aby zhodnotilo zdravotní stav opoziční lídra. Německý letoun, který ho má odvézt, je podle agentury Reuters už v ruském vzdušném prostoru a brzy by měl přistát v Omsku.

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník letěl ve čtvrtek ze sibiřského Tomsku do Moskvy, když se mu udělalo nevolno. Letadlo proto nouzově přistálo v Omsku, kde byl Navalnyj hospitalizován. Je v bezvědomí a napojený na plicní ventilaci.

Jarmyšová tvrdí, že Navalnyj byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje. Podle lékařů je otrava jednou ze zvažovaných možností.

Německá kancléřka Angela Merkelová po čtvrtečním jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem uvedla, že Navalnému bude poskytnuta „jakákoli lékařská pomoc“ ve Francii nebo v Německu.

Bizilj, který již v minulosti organizoval převoz zřejmě rovněž otráveného člena protestní hudební skupiny Pussy Riot Pjotra Verzilova, deníku Bild dříve sdělil, že letoun se specialisty na pacienty v bezvědomí by měl Navalného dopravit do Berlína ještě v pátek ráno, pokud to pacientův stav umožní.