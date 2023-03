Hnutí Navalného se zmítá v chaosu, Oscara si nezaslouží, tvrdí kritici

Navalnyj, nejvýznamnější domácí kritik ruského prezidenta Vladimira Putina , si v Rusku odpykává 11 a půl roku vězení. Za mřížemi se ocitl poté, co ho soud uznal vinným z podvodu ve dvou případech, které byly podle Navalného a Západu vykonstruované s cílem ho umlčet. Kromě toho, jeho organizace, která se zaměřuje na boj s korupcí, byla zakázána jako extremistická.

Jeho příznivci ho označují za ruskou verzi Nelsona Mandely, přežil pokus o atentát a jednoho dne bude propuštěn z nespravedlivého vězení, aby vedl Rusko. Právník Navalnyj zůstává tvrdým kritikem Kremlu a zpoza mříží pravidelně vydává prostřednictvím svých advokátů prohlášení.

Jeho Fond boje proti korupci (FBK), který v současné době působí mimo Rusko, se však začal topit v problémech poté, co šéf štábu Leonid Volkov přiznal, že bez vědomí svých kolegů lobboval u Evropské unie za zrušení sankcí vůči jednomu z nejbohatších mužů Ruska Michailu Fridmanovi. Volkov se za své kroky, které označil za „velkou politickou chybu“, omluvil a uvedl, že si dá od role šéfa fondu pauzu.

Někteří další opozičníci se však rozezlili a prohlásili, že FBK by se měl spíše snažit urychlit Putinův politický konec, než pomáhat bohatým podnikatelům. Navalného spojenec a bývalý náměstek ministra energetiky Vladimir Milov, řekl, že někteří členové opozice se projevili jako „supernaivní“, když usilovali o zrušení sankcí proti Fridmanovi. Toho označil za ruského „mistra v nájezdech na firmy“. „Způsobuje to kolosální škody na obrazu ruské opozice. Po tomhle bude nutné obnovit na Západě pověst ruské opozice,“ dodal.

O lobbistickém úsilí informoval ve zjevné pomstě Alexej Venediktov, prominentní novinář, jenž po léta poskytoval opozici prostor v moskevské rozhlasové stanici, kterou vedl, a zároveň udržoval styky s úřady.

Navalného tým obvinil Venediktova, že získal miliony dolarů na vydávání časopisů z moskevského městského rozpočtu, který ovládá Putinův spojenec. Venediktov přiznal, že získal smlouvu na vydávání publikací, ale odmítl, že by se dopustil přečinu nebo že by z toho měl zisk. Loni v dubnu Moskva jeho i Volkova označila za „zahraniční agenty“.

Leonid Něvzlin, magnát a významný kritik Kremlu sídlící v Izraeli, na twitteru uvedl, že opozice se potřebuje sjednotit. „Zatímco Ukrajina bojuje za svou svobodu, ruští opozičníci se rozhodli otevřít druhou frontu... Bohužel ne proto, aby bojovali proti Putinovi, ale aby bojovali mezi sebou,“ postěžoval si. Opoziční politička z Petrohradu Xenija Torstrjomová, která opustila Rusko, prohlásila, že rovněž touží po jednotě. „Ale bohužel se v současné době děje přesný opak,“ uvedla v telefonickém rozhovoru.

Při udělování Oscarů se pozornost soustředila také na Navalného postoj ke Krymu, ukrajinskému poloostrovu, který Rusko v roce 2014 anektovalo. Opozičník tehdy řekl, že si nemyslí, že by Krym byl sendvič, který by se dal předávat tam a zpět. Dlouhodobě také prohlašoval, že kdyby se stal prezidentem, uspořádal by poctivé referendum, v němž by se obyvatelé Krymu vyjádřili, ke které zemi chtějí patřit. Minulý měsíc však změnil přístup a uvedl, že Rusko musí respektovat hranice Ukrajiny z roku 1991.

Některé Ukrajince šokovalo, že dokument o Navalném získal Oscara namísto ukrajinského uchazeče, koprodukčního snímku nazvaného Dům z třísek, který vypráví příběh sirotčince zničeného ruskými silami.

„Dnešní večer opět dokázal, že ruská propaganda funguje velmi dobře a umí propagovat pseudohrdiny tam, kde žádní hrdinové nejsou,“ uvedl na Facebooku Azad Safarov, který se podílel na vzniku koprodukce.

Azad Safarov Друзі, мені дуже шкода, що ми не змогли принести Оскар Україні.



Ми дуже хотіли подарувати маленьку радість українцям в ці важкі часи. Ми дуже вірили в це і боролись до останнього



Ми мали виграти не тому, що ми з України, а тому що фільм глибокий, цінний і талановито знятий данським режисером Сімоном Леренгом Вілмонтом і зроблений крутою командою. 193 193

Starosta ukrajinského Lvova Andrij Sadovyj s nechutí připomněl Navalného komentáře o krymském sendviči.

„Navalnyj je sendvič zabalený ve svačinové krabičce, kterou vozí po světě jako příklad toho, že v Rusku stále existuje opozice,“ napsal Sadovyj na Twitteru s poznámkou, že to zavání ruskou propagandou, kterou nyní načichla i soška Oscara.

Андрій Садовий @AndriySadovyi Навальний — це бутерброд, який запаковували в ланчбокс і возять по світу як приклад того, що в росії ще залишилась опозиція. Обговорюють його рецептуру, черствий хліб, зіпсутий сир і специфічний запах російської пропаганди, якою тепер тхне Оскарівська статуетка. oblíbit odpovědět

Navalnyj se v twitterové reakci na Oscara napřímo dotkl konfliktu, když vyzdvihl ty, kteří po celém světě „nacházejí sílu postavit se monstru diktatury a jejímu stálému společníkovi - válce.“

Ruský opoziční politik Nikita Juferev, žijící nyní v zahraničí, připustil rozvrat v opozici, ale obvinil z něj dvacet let trvající represe Kremlu. „Je bezhlavá, dezorientovaná, ale jsou pro to objektivní důvody,“ uvedl Juferev. Navalného spojenec Milov prohlásil, že opozice vytrvá. „Problémy a chyby se stávají, ale dokázali jsme přežít hrozné rány, které nám Putin v posledních letech zasazoval. Nehodláme se vzdát,“ uvedl Milov.