Navalnyj: Putin si chce navrženými změnami udržet v Rusku rozhodující moc

Moskva Podle nejvýznamnějšího představitele ruské opozice Alexeje Navalného prezident Vladimir Putin dal svým dnešním projevem najevo, že si chce i v budoucnu udržet v Rusku rozhodující moc. Podobný názor již vyjádřilo i několik známých ruských politologů, napsala agentura AP.

„Jediným cílem Putina je udržet se u moci do konce života, mít celou zemi jako svůj osobní majetek a zmocnit se jejího bohatství pro sebe a své přátele,“ zhodnotil v reakci Navalnyj na Twitteru záměry prezidenta Ruské federace.



Také podle analytika Kirilla Rogova Putinovy návrhy z jeho dnešního projevu naznačují úmysl šéfa Kremlu udržet si vedoucí postavení a zároveň rozdělit pravomoce mezi různé vládní složky. „Připomíná to čínský model, který by Putinovi umožnil zůstat neomezeně dlouho u kormidla a přitom by povzbudil soupeření mezi jeho potenciálními nástupci,“ napsal Rogov na Facebooku.

Agentura AP poukázala na spekulace pozorovatelů, že Putin může zůstat v čele Ruska i po uplynutí svého nynějšího mandátu hlavy státu roce 2024 tím způsobem, že se přesune do křesla předsedy vlády podobně jako v roce 2008. Předtím by se navíc zvýšily pravomoce parlamentu a vlády a omezila moc prezidenta.

Politolog Dmitrij Oreškin míní, že projev jasně naznačil, že Putin přemýšlí o svém přesunu na post premiéra. „Putin prosazuje myšlenku, že si zachová kontrolu jako mocnější a vlivnější předseda vlády, zatímco úřad prezidenta se stane dekorativnější,“ citovala Oreškina AP.

Další případnou možností, o níž se spekuluje, je spojení Ruska se sousedním Běloruskem, což by mohlo vést k vytvoření nové funkce pro Putina jako šéfa nového sjednoceného státu. Taková alternativa se ale příliš nelíbí autoritářskému běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi.

Putin v dnešním poselství o stavu země navrhl ústavní změny, které by mimo jiné daly Státní dumě, dolní komoře parlamentu, právo nejen schvalovat jmenování premiéra a členů vlády, ale i potvrzovat jejich nominaci. Změny v ústavě by Rusové měli schválit v referendu. Krátce po Putinovu projevu odstoupila vláda Dmitrije Medveděva.