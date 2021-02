Navalnyj zůstane ve vězení, dokud bude Putin při smyslech, říká expert. Protestují prý i ti, které by to dřív nenapadlo

PRAHA Odsouzení opozičního politika Alexeje Navalného k trestu odnětí svobody, protesty lidu a policejními zásahy, to vše se událo v Rusku za posledních několik dní. Lidovky.cz proto vyzpovídaly experta na současné Rusko a východní Evropu Jana Šíra, který působí na Karlově univerzitě. V rozhovoru mimo jiné hodnotí současné dění v zemi, rozebírá roli prezidenta Vladimira Putina a nastiňuje, co bude s Navalným dále.

Lidovky.cz: Kam až můžou podle vás zajít lidové protesty?

Tam, kam stávající moc dovolí, aby zašly. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by ti, kteří o tom rozhodují, uvažovali o změně přístupu. Vidím jako reálné, že protestní vlna může ještě pár týdnů nebo měsíců trvat a že bude samozřejmě potlačována silou.

Lidovky.cz: Mohly by protesty ohrozit samotný režim?

To, že se Navalného pokusili zlikvidovat, zavřeli ho a nasazují sílu, nasvědčuje tomu, že si je Putin vědom limitů a slabostí režimu. Proto reaguje tak, jak reaguje. Hrubá síla je minimálně v krátkodobém měřítku při řešení těchto situací velice efektivní. Dlouhodobé dopady jsou samozřejmě otázka.

Lidovky.cz: Co lze tedy od Putina očekávat v následujících měsících?

Představte si, že jste ukradl trilion dolarů (odhadovaný objem kapitálu vyvezeného po roce 1991 z Ruska do zahraničí – pozn. red.), rozpoutal jste několik válek a máte moc nad celým státem, jste de facto car a rozhodujete prakticky o všem. Počínaje tím, komu necháte pomazat spodní prádlo novičokem, a konče tím, v jaké vesnici vybudujete vodovod. A oni vám to chtějí vzít. Putin se v takové situaci nachází a tím je i dáno, kam až bude ochotný zajít, bude-li to potřeba.

Lidovky.cz: Protestují jen velká města jako v minulosti, nebo se bouří už i lidé na venkově?

Myslím, že rozšiřování geografické základny je jedním z nových prvků stávajících protestů. Tradičně byla proti Putinovi naladěna velká města, vyšší příjmové skupiny, formující se střední třída, mládež, lidé s vyšším vzděláním. Teď se protestovalo na více než 140 místech po celém Rusku i bez centrální koordinace. Máme data, že mezi protestujícími jsou v překvapivě velké míře zastoupeni i ti, kteří přišli protestovat vůbec poprvé. To by mohlo nasvědčovat, že se rozšiřuje i sociální báze protestů.

Jan Šír Působí jako výzkumný pracovník Katedry ruských a východoevropských studií IMS FSV UK. Je autorem tří monografií, včetně kolektivní práce Ruská agrese proti Ukrajině (Praha, Karolinum 2018).

Lidovky.cz: Lze tu hledat nějakou podobnost s protesty a společenským pnutím v Bělorusku?

S hledáním podobných paralel bych ještě počkal. V Bělorusku bylo spouštěcím momentem brutální zfalšování voleb, k čemuž aktuálně teď v Rusku před vypuknutím posledních protestů nedošlo. Souvislosti lze vidět v tom, že jak v Bělorusku, tak v Rusku, vyšli nově protestovat do ulic i ti, kteří pár týdnů před protesty o něčem takovém ani neuvažovali.

Lidovky.cz: Důležitou postavou je opoziční předák Alexej Navalnyj. Právě jeho zatčení po návratu z Německa poté, co se ho údajně pokusilo zlikvidovat komando ruské tajné služby FSB, přililo olej do ohně. Mohl byste stručně shrnout, proč se Putin tolik zaměřil právě na Navalného?

Má to mnoho důvodu, ale zjednodušeně řečeno, Navalnyj byl dlouhou dobu politik, který měl jedno téma – korupce. V Rusku je vůči takovému chování celkem značná tolerance, zprvu proto nebyl považován za příliš škodlivého. Postupně se ale ukazuje, že současný režim krade nejenom peníze, ale i připravuje ruské občany o jejich práva a mladou generaci o vyhlídky na důstojnou budoucnost.

Dnes je Navalnyj považován za nejvýraznější figuru politické scény v Rusku, která není součástí vládnoucí moci. Postavou, která má know-how a schopnosti vyvést lidi do ulic, čímž narušuje nepsaný kontrakt režimu se společností. To je pro režim problém, o čemž svědčí i pokus o vraždu a uvěznění v procesu, který eufemisticky řečeno nevyhovoval mezinárodním standardům, hlavně co do práva na spravedlivý proces.

Lidovky.cz: Co bude s Navalným dále?

Myslím, že zůstane ve vězení do té doby, dokud bude Putin při smyslech. Tady nelze moc uvažovat o právních kategoriích, uvěznění bylo politické rozhodnutí a stejně tak to bude u jeho případného propuštění. Zda bude mít Navalnyj alespoň možnost komunikovat z vězení, je předčasné předjímat.

Lidovky.cz: Kdo teď může po Navalném převzít úlohu lídra v boji proti současnému režimu v Rusku?

Na prognózy je brzy, ale vedle Navalného rostla celá řada osobností, o kterých zřejmě ještě uslyšíme, mimo jiné jde o jeho manželku Julii. Nicméně v současnosti je uvěznění Navalného pro opozici po odstranění Borise Němcova a po odchodu Kasparova a dalších do zahraničí samozřejmě velkou ztrátou.

Lidovky.cz: Proti odsouzení Navalného se postavila řada zemí včetně Česka. Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Spojené státy budou spolupracovat se spojenci a partnery, aby hnali Rusko k zodpovědnosti za to, že nedodržuje práva svých občanů. Jaké kroky vůči Rusku lze očekávat?

Evropská unie byla schopná se na sklonku minulého roku dohodnout na vytvoření nového sankčního mechanismu cílícího na osoby, které jsou zodpovědné za závažná porušení lidských práv. Ten se na tuto situaci hodí ideálně a myslím si, že bude aktivován jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých států, které podobný režim mají zavedený v národní legislativě – USA, Velká Británie a jiné státy. Otázka ale je, jaké reálné dopady by měly sankce na situaci v Rusku.

Lidovky.cz: A mohly by se to dotknout i přímo Putina?

Myslím si, že Putin na tento sankční seznam zařazen nebude, byť on je ten, kdo za to přirozeně nese zodpovědnost. Nástroje, jak na to reagovat, jsou. To, čeho se nezřídka nedostává, je politická vůle.

Lidovky.cz: Jakou politiku lze za současných podmínek vůči Rusku vůbec utvářet?

To je bolestivá otázka pro mnoho států a zůstává stále nezodpovězena. Například v Německu se o tom vede intenzivní debata, protože Navalnému tam zachránili život, což tamním elitám znemožňuje tvářit se, že se nic neděje. Napříč mezinárodním společenstvím se rozvíjejí debaty, jestli dosavadní snaha o selektivní angažování Ruska je ten správný přístup, nebo zda by nebylo lepší uvažovat o posílení odstrašení a prvku trestu za pokračující protiprávní aktivity.