Návrat do normálu? Britové se dál obávají nových mutací, strašákem je hlavně ta indická

LONDÝN/PRAHA Británie stojí před dilematem – rozvolňovat, či nerozvolňovat? Podle původního vládního plánu má dojít k definitivnímu konci lockdownu 21. června, opozice však poukazuje na šíření nakažlivé indické mutace koronaviru.

Už skoro čtvrt roku se všechny britské naděje upínají k 21. červnu. V takzvaný den D má totiž dojít k uvolnění všech koronavirových restrikcí a definitivnímu návratu do normálu. Podle očekávání se ale z klíčového data stává politická bitva.



„Všichni chceme otevřít 21. června, ale největší hrozbou je v tomto ohledu neschopnost vlády,“ napsal lídr opozičních labouristů Keir Starmer ve svém názorovém článku pro nedělník The Observer. „Vzhledem k tomu, že případy (indické) mutace se za týden zdvojnásobily a vědci bijí na poplach, premiér Boris Johnson a jeho ministři by se měli primárně soustředit na snížení počtu infekcí,“ dodal šéf britské opozice.

Případy indické mutace, známé rovněž jako varianta delta, skutečně ve Spojeném království v minulých týdnech rostly, a to především v několika lokálních ohniscích. Týká se to především severozápadní metropole Manchesteru a širšího okolí – mimo jiné měst Bolton, Blackburn a Darwen.

Případy „delty“ rostou rovněž ve Skotsku, které už kvůli tomu svůj plán rozvolňování přibrzdilo. Většina částí země zůstane na dosavadní druhé úrovni uzávěry, kromě několika málo nejméně zasažených regionů, kde bude nově povolené shromažďování většího počtu osob.

Město Glasgow, jež bylo dosud jako jediné ve Skotsku na třetím, nejtvrdším stupni lockdownu, rovněž o jednu příčku uvolní.

Delta je považována za nakažlivější variantu koronaviru nežli původní, takzvaně divoký typ. Ve statistikách poráží i takzvanou britskou variantu, jež byla na Vánoce identifikována v jihoanglickém hrabství Kent. Zatímco britská mutace covidu-19 propukne zhruba u osmi procent kontaktů, u „delty“ by to mělo být až čtrnáct procent. Světová zdravotnická organizace (WHO) ji proto považuje za „globálně znepokojivou“.

Británie hlásí nula úmrtí

Proti chmurným vyhlídkám lze však postavit řadu povzbudivých faktů. V úterý Spojené království poprvé od začátku pandemie zaregistrovalo nula nových úmrtí na koronavirus.

„Jsem povzbuzen tím, co vidím,“ řekl pro rádio BBC 4 epidemiolog sir John Bell, profesor medicíny z Oxfordské univerzity. „Myslím, že bychom se měli soustředit na hospitalizace, vážná onemocnění a úmrtí. (...) Pokud budeme zalézat do díry pokaždé, když se objeví nová varianta koronaviru, strávíme tak dost dlouhý čas,“ dodal.

Jakkoli se původně objevily obavy, zda indická varianta není rezistentní proti očkování, žádná klinická studie nic podobného nepotvrdila.

„Prakticky všechny případy (indické varianty) se objevily u lidí pod 50 let a u neočkovaných – vakcíny tedy fungují,“ řekl deníku The Times Tim Spector, epidemiolog z londýnské univerzity King’s College London. Incidenty nakažlivé mutace se podle něj „nešíří ve větším rozsahu“.

Tyto a jiné výroky expertů přidávají vítr do plachet libertariánskému křídlu Konzervativní strany, jež bylo k lockdownům skeptické od začátku a bude nyní tlačit předsedu vlády Johnsona k dodržení původního plánu otevřít 21. června.

Johnson sám má politický zájem na tom, aby byl den D zachován a uzávěrami unavená společnost se mohla soustředit na pozitivní zprávy a postpandemický ekonomický restart.

Podle premiérovy kanceláře v Downing Street číslo 10 stále platí, že „neexistují vědecké podklady“ pro úpravu stávajícího vládního plánu.