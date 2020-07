První případ covidu v KLDR: dramatický útěk z jihu na sever. Jižní Korea o nakažení pochybuje

Praha Severní Korea, která se dlouhou dobu pyšnila skutečností (jenž mnozí zpochybňují), že neeviduje ani jednoho nakaženého nemocí covid-19 - v neděli vyhlásila výjimečný stav a uzavřela pohraniční město Kesong. To vše ve spojitosti s prvním možným případem nového koronaviru, který měl do země přinést navrátilec ze sousední Jižní Koreje. Co víme o domnělém severokorejském pacientu nula?

V KLDR byl vyhlášen výjimečný stav, hlásí první možnou nákazu koronavirem Blíže nespecifikovaný čtyřiadvacetiletý uprchlík ze přešel ze severu na jih před 3 lety a k návratu se rozhodl v průběhu července 2020. Za místo překročení 38. rovnoběžky, podle které se vine hranice, si vybral ostrov Kanghwado ve Žlutém moři u západního pobřeží Jižní Koreje. Jedná se o zdejší čtvrtý největší ostrov.

Pole informací serveru BBC měl navrátilec překonat téměř nepropustnou hranici mezi dlouhodobě znepřátelenými státy tím, že se proplazil skrze odtokovou šachtu vedoucí do Žlutého moře, čímž se vyhnul ostnatému drátu nacházejícímu se na povrchu. Následně měl plavat zhruba 1,5 kilometru, než dorazil k severokorejské pevnině. Do města Kesong nedaleko moře se dostal 19. července. Trasu určily jihokorejské složky na základě batohu, který se zde nalezl a který má údajně patřit právě onomu muži. Město Kesong, které po velkou část korejské historie bylo hlavní metropolí, je nyní kvůli obavě z covidu-19 uzavřeno. Jak běžné je navracení se do KLDR? Stává se zřídkakdy, že někdo, kdo unikl ze Severní Korey, se vrátí zpět.

Dle serveru BBC, který cituje jihokorejské Ministerstvo pro sjednocení, je takovýchto potvrzených případů od roku 2015 přesně 11.

Naposledy k takovémuto návratu došlo v roce 2017. Jihokorejské úřady však trvají na tom, že 24letý muž nakažený nebyl. Zdravotník Yoon Tae-ho místní zpravodajské agentuře Yonhap sdělil, že test na koronavirus byl proveden u dvou osob blízkých navrátilci, u obou s negativním výsledkem. Jižní Korea čelila pandemii jako jeden z prvních států poté, co se virus vyvezl ven z Číny. Nyní však má země situaci z velké části pod kontrolou. Padesátimilionová Jižní Korea eviduje zhruba 50 nových přírůstků denně, mnoho z nich navíc dovezených z jiných zemí. Odborníci dlouhodobě říkají, že je nepravděpodobné, že by země sousedící s Čínou neměla ani jednoho nakaženého covidem. Proto mnozí vidí za zveřejněním informace o domnělém severokorejském pacientu nula spíše snahu svést vinu na okolní svět - a především nepřátelský jih.