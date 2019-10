Navzdory dohodě se na severu Sýrie dál střílí. Nad částí Rás al-Ajnu se vznášel hustý dým

Damašek/Ankara U pohraničního města Rás al-Ajn na severu Sýrie je v pátek i dál slyšet střelba a ostřelování. Informovala o tom agentura Reuters. Turecko ve čtvrtek po jednání s americkou delegací přistoupilo na pětidenní přerušení ofenzivy na severovýchodě Sýrie, aby se z oblasti mohly stáhnout milice syrských Kurdů.

Zvuk kulometů v pátek podle Reuters vycházel z tureckého příhraničního města Ceylanpinar. Nad částí Rás al-Ajnu se mezitím vznášel hustý dým. Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) ale v dalších oblastech na severu země panuje relativní klid.



Americký viceprezident Mike Pence ve čtvrtek po setkání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem oznámil, že bylo v oblasti dohodnuto příměří a turecká strana svou operaci přeruší do 120 hodin. Americký prezident Donald Trump následně uvedl, že klid zbraní zachrání miliony životů.

Pokud bude dohoda o příměří dodržena, bude to pro Turecko podle Reuters znamenat, že se mu fakticky vyplnil cíl operace, kterou v severní Sýrii zahájilo 9. října poté, co Trump oznámil, že budou američtí vojáci z regionu staženi. Spojené státy ve čtvrteční dohodě o klidu zbraní souhlasily s tím, že Turecko bude mít pod kontrolou bezpečnostní zónu širokou 32 kilometrů, vedoucí východně od řeky Eufrat až k hranici s Irákem.



Někdejší spojenci USA- syrské kurdské milice- se z oblasti musí podle dohody stáhnout. Zda budou klid zbraní kurdské milice dodržovat a přenechají kontrolu nad rozsáhlým územím Turecku, ale podle Reuters stále není jasné.

Ankara od počátku tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice. Chce tam také vytvořit pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků. Boje minulých dní vyhnaly z domovů desetitisíce lidí.

SOHR, která vede vlastní bilanci obětí, tvrdí, že od 9. října přišlo v bojích o život 72 civilistů, na straně arabsko-kurdských SDF je 203 mrtvých bojovníků, proturecké syrské milice ztratily 171 členů.

Prezident Trump na setkání se svými příznivci ve velké aréně v texaském Dallasu ve čtvrtek večer místního času přirovnal boje mezi syrskými Kurdy a Tureckem k dětské potyčce, informoval americký list The Washington Post. „Jako dvě děti v ohrádce, musíte je nechat se poprat, než je odtrhnete,“ řekl Trump.

O ofenzivě pak prohlásil: „Bylo to docela surové... Bylo to zlé..Není legrace, když všude kolem létají kulky“. „Bez trochy tvrdé lásky - víte co je tvrdá láska, že? - by nikdy neuzavřeli dohodu,“ hájil Trump svůj postup ohledně Sýrie a následně označil Erdogana za „gentlemana“ za to, že přistoupil na klid zbraní. Americký prezident, který v projevu také zmínil, že v ofenzivě na severovýchodě Sýrie, „nebyla prolita jediná kapka americké krve,“ se dočkal hlasitého potlesku zaplněné arény.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov mezitím podle agentury RIA Novosti uvedl, že Rusko očekává od Turecka bližší podrobnosti k vyjednanému příměří. Erdogan se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem setká v úterý v Soči.