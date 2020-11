Navzdory riziku chystá Trumpová vánoční večírky. Hosté prý usednou do plexisklem oddělených kójí

Washington/Praha Vánoční večírky v Bílém domě pravděpodobně proběhnou jako každý rok. Okolí prezidenta Donalda Trumpa nedbá na dlouho trvající kritiku, negativní zkušenosti, ani na doporučení vlastní vlády. Ta vyzvala všechny občany USA, aby o svátcích neorganizovali velké vnitřní akce. První dáma Melanie Trumpová již poslala pozvánky na slavnostní předvánoční recepci.

Spojené státy opět zažívají intenzivní týdny pandemie. Za posledních sedm dní se podle statistik Worldometer virem nakazilo přes milion lidí, v zemi zemřelo dohromady okolo čtvrt milionu osob. Ve čtvrtek budou Američané slavit Den díkuvzdání a následně začnou vánoční svátky. Vláda vyzývá občany, aby prázdniny strávili zodpovědně.



V minulých týdnech se objevovaly výzvy ministerstva zdravotnictví, aby lidé vynechali velké rodinné sešlosti, nikam nejezdili a s blízkými „slavili virtuálně“ - spojili se pomocí videokamer. Pokud se rodiny sejdou, měly by podle odborníků jíst venku a omezit počty účastníků. Velké vnitřní akce totiž mohou vést k dalšímu prudkému nárůstu nakažených a následně i k úmrtím. „Chceme, aby všichni chápali, že na oslavách svátků se může virus hojně šíří,“ uvedl podle ABC News ministr zdravotnictví Jerome Adams.

Bílý dům však na varování expertů nedbá. Manželka dosluhujícího prezidenta Melanie Trumpová sice na Twitteru sdílí návodná videa vlády, jak zpomalit šíření viru, na druhou stranu v pondělí rozeslala pozvánky na první večírek, který se v Bílém domě za týden uskuteční. Tradičně se v prezidentském sídle pořádá hned několik vánočních událostí včetně svátku Kwanzaa, který oslavuje africkou kulturu, a židovské Chanuky.

Vypadá to, že letos se vše odehraje jako každý předešlý rok. V pondělí první dáma nadšeně vítala téměř šestimetrový vánoční stromek a celá budova již byla ozdobena dekoracemi. Mluvčí prezidentovi manželky Stephanie Grishamová podle amerického zpravodajství uvedla, že sešlosti se budou konat v „nejbezpečnějším možné podobě“. Zmínila několik opatření, které budou muset hosté dodržovat, dále prohlásila, že pořadatelé pozvou méně lidí než obvykle. Nicméně potvrdila, že se akce budou konat ve vnitřních prostorách.

Nepoučitelný Donald Trump

Donald Trump čelí dlouhodobě kritice za jeho laxní přístup k pandemii, ten se podle analytiků promítnul i do výsledku voleb. Nezávislá studie Stanfordské univerzity zkoumala dopady prezidentových předvolebních mítinků, které se konaly od června do září. Ty podle výzkumu údajně stály život 600 lidí a okolo 30 000 se při nich covidem nakazilo. To vše kvůli tomu, že organizátoři nedbali na dodržování opatření.

Na konci září uspořádal Donald Trump v Bílém domě početnou audienci, na které oznámil nominaci nové soudkyně Nejvyššího soudu Amy Coneyové Barrettové. Událost vešla do povědomí jako tzv. „superspreader event“, jelikož se při ní infikovaly desítky politiků včetně samotného šéfa Oválné pracovny. Na akci se návštěvníci pohybovali bez roušek a nedodržovali rozestupy. Kontroverze vyvolal i večírek v Bílém domě při volební noci.

„Hosté budou jíst individuálně v plexisklem oddělených kójích,“ předeslala mluvčí Melanie Trumpové. „Všichni pracovníci budou nosit roušky a rukavice, aby byly dodrženy náležité hygienické standardy,“ dodala Grishmanová. Pořádaní oslav prezidentovi pracovníci ospravedlňují dobrovolnou účastí a odkazem na tradici.

To, zda budou účastníci opatření skutečně dodržovat, zůstává nejasné. V minulých případech tomu tak nebylo. Kontroverze nicméně vyvolává samotné pořádání večírků, jelikož je v rozporu s výzvami vlády. „Doporučení se týkají jak Bílého domu, tak všech Američanů,“ uzavírá Jerome Adams šéf ministerstva zdravotnictví pro ABC News.