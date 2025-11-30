Polský prezident zrušil schůzku s Orbánem. Vadí mu cesta za Putinem

„K. Nawrocki se rozhodl omezit program své návštěvy v Maďarsku pouze na summit prezidentů Visegrádské skupiny v Ostřihomi,“ uvedl v neděli šéf zahraničního odboru polské prezidentské kanceláře Marcin Przydacz na síti X.
Server Rzeczpospolita v této souvislosti píše, že Nawrocki ve středu jede na dvoudenní cestu do Maďarska, kde se zúčastní jednání prezidentů zemí V4 v Ostřihomi, přičemž ve čtvrtek měl v plánu v doprovodu své manželky navštívit také Budapešť a setkat se tam se svým maďarským protějškem Tamásem Sulyokem a premiérem Orbánem.
Ten je považován za hlavního spojence ruského prezidenta Vladimira Putina v Evropské unii a jeho země navzdory snaze EU ukončit odběr ruských energií nadále usiluje o dodávky ruské ropy a plynu. V pátek se Orbán vypravil do Moskvy, kde jednal s Putinem, na jehož příkaz ruská armáda v roce 2022 napadla Ukrajinu.
Orbán pak prohlásil, že jeho země hodlá pokračovat ve spolupráci s Moskvou a maďarská energetika se bude nadále opírat o dovoz z Ruska. Orbán si nedávno vyjednal výjimku z amerických sankcí na využívání ruské ropy a plynu.
Podle Prydacze se nyní plány polského prezidenta ohledně plánované cesty do Maďarska změnily, spolupracovník prezidenta přitom zmínil Orbánovu návštěvu Moskvy. „Bezpečnost Evropy závisí na solidaritě i v oblasti energetiky,“ píše Prydacz. Nawrocki podle něj bude v Ostřihomi jednat s prezidenty Česka, Slovenska a Maďarska o bezpečnosti a spolupráci ve střední Evropě.
Polský prezident se staví proti vstupu Ukrajiny do NATO a EU a opakovaně vyzývá Kyjev, aby se zabýval historickými otázkami mezi oběma zeměmi, připomněl portál The Kyiv Independent. Zároveň však dodává, že Nawrocki podporuje pokračování vojenské pomoci Ukrajině a opakovaně varuje před hrozbou Ruska pro Evropu.
K odmítnutí setkání prezidenta Nawrockého s maďarským premiérem se vyjádřil také polský ministr zahraniční Radoslaw Sikorski. Prezidentovo odmítnutí označil za „zajímavé“. „Ještě pár měsíců a možná si uvědomí, že ti, kteří nenávidí Evropskou unii a Ukrajinu, většinou milují Putina,“ dodal na síti X.