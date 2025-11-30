Polský prezident zrušil schůzku s Orbánem. Vadí mu cesta za Putinem

Autor: ,
  15:30aktualizováno  15:30
Polský prezident Karol Nawrocki se nesetká s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Schůzku odmítl kvůli Orbánově páteční cestě do Moskvy za Vladimirem Putinem. Polská hlava státu se do Maďarska chystá ve středu na summit prezidentů Visegrádské skupiny (V4), kterou tvoří Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko.
Nawrocki vedl v rámci kampaně průvod centrem Varšavy. (25. května 2025)

Nawrocki vedl v rámci kampaně průvod centrem Varšavy. (25. května 2025) | foto: Reuters

Oficiální návštěva prezidenta Polské republiky. Příjezd prezidenta Polské...
Oficiální návštěva prezidenta Polské republiky. Příjezd prezidenta Polské...
Americký prezident Donald Trump jednal v Oválné pracovně s polským prezidentem...
Polský prezident Karol Nawrocki se účastní ceremonie k 86. výročí invaze...
21 fotografií

„K. Nawrocki se rozhodl omezit program své návštěvy v Maďarsku pouze na summit prezidentů Visegrádské skupiny v Ostřihomi,“ uvedl v neděli šéf zahraničního odboru polské prezidentské kanceláře Marcin Przydacz na síti X.

Server Rzeczpospolita v této souvislosti píše, že Nawrocki ve středu jede na dvoudenní cestu do Maďarska, kde se zúčastní jednání prezidentů zemí V4 v Ostřihomi, přičemž ve čtvrtek měl v plánu v doprovodu své manželky navštívit také Budapešť a setkat se tam se svým maďarským protějškem Tamásem Sulyokem a premiérem Orbánem.

Ten je považován za hlavního spojence ruského prezidenta Vladimira Putina v Evropské unii a jeho země navzdory snaze EU ukončit odběr ruských energií nadále usiluje o dodávky ruské ropy a plynu. V pátek se Orbán vypravil do Moskvy, kde jednal s Putinem, na jehož příkaz ruská armáda v roce 2022 napadla Ukrajinu.

Orbán pak prohlásil, že jeho země hodlá pokračovat ve spolupráci s Moskvou a maďarská energetika se bude nadále opírat o dovoz z Ruska. Orbán si nedávno vyjednal výjimku z amerických sankcí na využívání ruské ropy a plynu.

Podle Prydacze se nyní plány polského prezidenta ohledně plánované cesty do Maďarska změnily, spolupracovník prezidenta přitom zmínil Orbánovu návštěvu Moskvy. „Bezpečnost Evropy závisí na solidaritě i v oblasti energetiky,“ píše Prydacz. Nawrocki podle něj bude v Ostřihomi jednat s prezidenty Česka, Slovenska a Maďarska o bezpečnosti a spolupráci ve střední Evropě.

Polský prezident se staví proti vstupu Ukrajiny do NATO a EU a opakovaně vyzývá Kyjev, aby se zabýval historickými otázkami mezi oběma zeměmi, připomněl portál The Kyiv Independent. Zároveň však dodává, že Nawrocki podporuje pokračování vojenské pomoci Ukrajině a opakovaně varuje před hrozbou Ruska pro Evropu.

K odmítnutí setkání prezidenta Nawrockého s maďarským premiérem se vyjádřil také polský ministr zahraniční Radoslaw Sikorski. Prezidentovo odmítnutí označil za „zajímavé“. „Ještě pár měsíců a možná si uvědomí, že ti, kteří nenávidí Evropskou unii a Ukrajinu, většinou milují Putina,“ dodal na síti X.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.