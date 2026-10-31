Polský prezident se vrátil kvůli sporu o ústavní soud. V budově došlo k potyčkám

Krátce poté, co Nawrocki vstoupil do budovy soudu, došlo ke slovním potyčkám mezi zástupci prezidentské kanceláře a osobami shromážděnými uvnitř. Podle serveru Onet je na záznamu slyšet, jak se Nawrocki obrací na soudkyni Annu Korwin-Piotrowskou se slovy: „Vy nejste soudci ústavního soudu.“
Nawrocki kvůli krizi zrušil návštěvu Senegalu. Po návratu do země v prezidentském paláci jednal s předsedou nejvyššího soudu Zbigniewem Kapińským a předsedou ústavního soudu Bogdanem Šwienczkowským. Později dorazil před sídlo soudu, kde se setkal s demonstranty podporujícími dosavadní vedení instituce.
V pátek dopoledne část soudců ústavního soudu na webu oznámila, že jeho nejdéle sloužící soudkyně Anna Korwinová-Piotrowská pozastavila výkon funkce předsedovi Šwieczkowskému a místopředsedovi Bartlomieji Sochańskému. Podle oznámení v čele soudu nyní stojí právě Korwinová-Piotrowská.
Ústavní soud, který byl až dosud ovládaný soudci spjatými s nynější opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS), se pokoušejí ovládnout soudci zvolení současnou vládní koalicí, napsal server Onet.
Nawrocki dříve odmítl uvést do úřadu tři ze šesti soudců zvolených poslanci v tomto volebním období. Soudcům zvoleným nynější parlamentní většinou Šwienczkowski a Sochański odmítali umožnit výkon funkce.
V pátek večer se před budovou soudu shromáždily stovky demonstrantů za silné policejní přítomnosti, zatímco pravicoví politici v projevech k davu obviňovali vládu premiéra Donalda Tuska ze státního převratu proti soudu.
Vládní představitelé naopak argumentují verdiktem Soudního dvora EU, který na konci loňského roku dospěl k rozhodnutí, že polský ústavní soud porušil několik základních zásad práva Evropské unie a nesplňuje požadavky kladené na nezávislý a nestranný soud kvůli nesrovnalostem při jmenování tří soudců a tehdejší předsedkyně.
Soud v Lucemburku rozhodoval o žalobě Evropské komise podané ještě v době, kdy v Polsku byla u moci vláda PiS. Nynější polská vláda verdikt unijního soudu uvítala, zatímco polský ústavní soud jej odmítl.
Teoreticky by rozhodnutí nejvyšší soudní instance v EU mělo v Polsku spustit reformy, které by obnovily nezávislost ústavního soudu, což je i podmínka členství v EU. V praxi se ale dvěma po sobě jdoucím ministrům spravedlnosti jmenovaným novou liberální vládou, která je u moci od roku 2023, nepodařilo nezávislost ústavního soudu obnovit. Hlavním důvodem je, že současný i minulý prezident, oba spjatí s PiS, buď vetovali, nebo slíbili vetovat změny, které by zvrátily reformy podniknuté PiS, napsala tehdy agentura AP.