Nazývali jej hlupákem i podvodníkem. Nejbohatší člověk planety Musk fascinuje i rozděluje

Šéf Tesly Elon Musk má za sebou vysoce úspěšný týden. Osobností roku ho totiž vyhlásily hned dva prestižní plátky: americký časopis Time a britský deník Financial Times (FT). „Zvednutím prstu hýbe akciovými trhy nahoru či dolů. Armáda oddaných visí na každém jeho slově. Zatímco kráčí po Zemi, sní o Marsu,“ odůvodnil první z nich své rozhodnutí.

A Musk skutečně má být na co hrdý. Raketový vzestup akcií Tesly z něj na podzim udělal nejbohatšího muže planety. Jeho jmění je v současnosti odhadováno na stěží představitelných 255 miliard dolarů, tedy asi 5,7 bilionu korun. Druhého Jeffa Bezose, vlastníka Amazonu a konkurenčního výrobce raket Blue Origin, za sebou nechává s přehledem o celých 50 miliard dolarů, tedy víc než bilion korun.

Není to ale jen bohatství, co na Muskovi fascinuje. Jestli se o někom dá právem mluvit jako o vizionáři, je to on. Trh s elektroauty totiž vydupal ze země téměř vlastními silami. „Zbytek automobilového průmyslu dlouhou dobu v podstatě nazýval Teslu i mě hlupáky a podvodníky,“ řekl Musk v rozhovoru pro FT. „Říkali, že elektrická auta nebudou fungovat, že nelze dosáhnout kýženého dojezdu a výkonu. A i kdyby se to podařilo, nikdo si je prý nebude kupovat.“

Jenže uplynula dekáda a Tesla je na papíře největší automobilkou světa – i přesto, že ve skutečnosti vyrábí pouze dvě procenta vozidel na trhu. Dvě nové gigatovárny v Texasu a kousek od Berlína mají v příštím roce chrlit po půl milionu aut ročně. A tradiční výrobci jako Mercedes-Benz či BMW zatím marně hledají odpověď. „Neuvěřitelný – téměř zázračný,“ popisuje dopad Tesly na automobilový průmysl pro FT bývalý viceprezident General Motors Bob Lutz. I on podle vlastních slov o Muskovi původně pochyboval.

Zdatný marketér

Musk je však kromě vizionáře i zdatným marketérem. Jeho bombastické kroky, jako například vynesení kabrioletu do vesmíru či rozprodávání akcií skrze anketu na Twitteru, ho drží v centru zájmu veřejnosti takřka nepřetržitě.

V době, kdy je počet sledujících na sociálních sítích kapitálem sám o sobě, se Musk může pochlubit neobyčejně silným profilem. Jeho téměř 67 milionů followerů na Twitteru z něj dělají jednoho z nejhodnotnějších produktů virtuálního světa. Pro srovnání: americký prezident Joe Biden se může pochlubit ani ne polovinou. Vycházející hvězda Demokratické strany a guru sociálních sítí Alexandria Ocasio-Cortezová (takzvaná AOC) sotva šestinou.

Důvod je jednoduchý. Musk Twitter používá s gustem a zdá se, že kompulzivně. Svým sledujícím dává možnost – nebo alespoň umí vzbudit ten dojem – jediným kliknutím nebo komentářem se podílet doslova na budování světa.

„SpaceX spouští program na zachycování CO2 z atmosféry a jeho zpracování na raketové palivo. Prosím přidejte se, jestli vás to zajímá,“ tweetoval například v pondělí. „Bude to důležité i pro (dobytí) Marsu,“ doplnil nenuceně.

Rebel a provokatér

Tato Muskova stránka má ale i své slabiny. Na Twitteru se totiž nezřídka pouští do potyček, občas s velmi mocnými lidmi.

Ihned po obdržení titulu osobnost roku časopisu Time se například neudržel a rýpnul si do demokratické senátorky Elizabeth Warrenové, která na Twitter napsala, že tento titul Muska snad přinutí začít platit daně.

„Přestaň si do ostatních promítat vlastní problémy,“ vrhl se na bývalou kandidátku na prezidenta Musk. „A hlavně na mě nezavolej manažera, senátorko Náno (Musk v originále použil jméno Karen, které v dnešním anglickém slangu označuje otravné panovačné ženy středního věku, které poučují jiné o věcech, které se jich netýkají – pozn. red.).“

Elon Musk @elonmusk @SenWarren Please don’t call the manager on me, Senator Karen oblíbit odpovědět

Není to v poslední době poprvé, co se Musk zostra pustil do politiků Demokratické strany, která v Americe prosazuje regulace a vysoké daně. V rozhovoru pro deník The Wall Street Journal před týdnem například zkritizoval zamýšlený rozpočet prezidenta Bidena a vyjádřil přání, aby neprošel Kongresem. Dotace na dobíjecí stanice pro elektroauta, které mají být součástí tohoto rozpočtu, označil doslova za „zbytečné“.