Hlavní vojenská zpravodajská služba amerického ministerstva obrany v interním dopise, který viděl jeden ze zdrojů NBC News, zvedla hrozbu ze strany Izraele na úroveň „kritická“.
Pentagon se podle zdrojů obává, že se Izrael snaží špehovat vysoce postavené americké představitele s cílem získat informace o jednáních a rozhodování administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která se týkají konfliktů na Blízkém východě.
Podle jednoho ze současných amerických činitelů zahrnuje hodnocení sedmistránkový dokument a obsahuje graf. Podle tohoto úředníka dokument uvádí, že se schopnost Izraele provádět lidskou špionáž a technický sběr informací nachází na „kritické úrovni“. Dokument podle zdroje také zmiňuje řadu konkrétních incidentů, které vyvolaly zvýšené obavy USA.
Mluvčí izraelského velvyslanectví ve Washingtonu v prohlášení uvedl, že tvrzení, že Izrael špehuje USA, je naprosto nepravdivé. “Izrael neshromažďuje zpravodajské informace o amerických subjektech, natož o představitelích americké vlády,“ řekl mluvčí. „Izraelské zpravodajské aktivity jsou zaměřeny na jeho nepřátele, nikoli na spojence. Jakékoli tvrzení o opaku je buď založeno na nesprávných informacích, nebo je politicky motivované,“ dodává prohlášení.
Zástupce Bílého domu v prohlášení rovněž označil zprávu za nepravdivou. „Celý tento příběh je smyšlený a vychází z informací od někoho, kdo nemá o situaci vůbec ponětí,“ uvedl.
Pentagon věc komentovat odmítl.
Předcházela roztržka Trumpa s Netanjahuem
Ačkoli je běžné, že se spojenci a nepřátelé po celém světě navzájem špehují, současní i bývalí američtí úředníci uvedli, že nedávné aktivity Izraele daleko přesahují rámec běžné a očekávané špionáže, píše NBC News. Zdroje nevěděly, zda rozhodnutí zpravodajské služby Pentagonu o zvýšení úrovně kontrarozvědné hrozby vyvolal nějaký konkrétní incident.
Americký prezident Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu měli v uplynulém týdnu ostrou telefonickou výměnu názorů týkající se války s Íránem a izraelských vojenských operací v Libanonu. Trump později v rozhovoru připustil, že Netanjahua v souvislosti s operacemi v Libanonu označil za šílence.
Od uzavření příměří na začátku dubna Trump usiluje o diplomatickou dohodu s Íránem, která by ukončila válku, kterou Izrael a USA zahájily 28. února. Izrael je skeptický ohledně toho, zda by Írán jakoukoli vyjednanou dohodu dodržoval. Netanjahu podle západních úředníků prosazuje obnovení bombardování Íránu a nesouhlasí s Trumpem, který na něj tlačí, aby omezil útoky proti Íránem podporovanému militantnímu hnutí Hizballáh v Libanonu.
Podle zdrojů NBC News Izrael zajímá hlavně to, jak se USA rozhodují ohledně Íránu a jestli se chystají boje obnovit, nebo konflikt ukončit.