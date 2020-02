‚Neber si kalhotky, sedni si mi na klín.‘ Victoria’s Secrets hýbe skandál s obtěžováním

WASHINGTON/PRAHA Andělské modelky se podle vyšetřování amerického deníku ocitly v pekle sexuálního obtěžování. V rámci symbolu spodního prádla Victoria’s Secrets prý existovala ohavná kultura „nenávisti k ženám.“

Společnost Victoria’s Secret představovala po desítky let ženství pro miliony žen i mužů. Značku, která se stala symbolem dámského spodního prádla, vybudoval podnikatel Roy Raymond, protože se necítil dobře při nákupu spodního prádla manželce. Chtěl, aby podobné pocity nikdo další nezažíval.

Jeho společnost však proslavily především každoroční módní přehlídky, na kterých vystupovaly ty nejluxusnější modelky. Bývaly pouze ve spodním prádle a na ramenou mívaly obrovská křídla – aby připomínaly anděly.



Ženy předvádějící prádlo pro Victoria’s Secrets měly prakticky zajištěnou další kariéru. Patřily mezi ně hvězdná jména jako Naomi Campbellová, Heidi Klim, Tyra Banksová, Gigi Hadid či její sestra Bella. Pompa a noblesa byly však jen částí velké mašinérie. A jak ukázalo vyšetřování deníku The New York Times, modelky rozhodně neměly jednoduché životy.

„Nenávistné prostředí, šikana a sexuální obtěžování“ nebylo podle reportérů amerického listu výjimkou. Bývalý šéf marketingu a předseda L Brands, společnosti vlastnící Victoria’s Secrets od roku 1982, Ed Razek prý pravidelně chodil na přehlídky, nutil modelky, ať si mu sedají na klín, sahal jim do rozkroku a komentoval jejich postavy. Jeho nadřízený a zakladatel L Brands Leslie Wexner prý o Razekově chování věděl. Modelky, které na nepřístojnosti upozornily, čekal vyhazov.

Reportéři The New York Times hovořili se třemi desítkami lidí pracujících pro Victoria’s Secrets – modelkami, organizátory přehlídek, vedením i návrháři. Všichni upozornili na nelíbivou kulturu „misogynie“. Deník například informoval o tom, jak Razek podle svědectví tří lidí v roce 2018 seděl na gauči a sledoval modelku Belle Hadid při převlékání.

„Neber si kalhotky,“ řekl jí prý Razek a pak komentoval její „perfektní prsa“. Na stejné přehlídce pak údajně sahal jiné modelce přes kalhotky mezi nohy. Hadid poprvé o nepřístojných podmínkách ve Victoria’s Secrets promluvila loni v listopadu poté, co od společnosti odešla, aby se stala ambasadorkou pro spodní prádlo od zpěvačky Rihanny Savage X Fenty.

Bella Hadidová je na žebříčku Forbes devátá a za rok si vydělala 6 milionů dolarů (130 milionů korun).

„Rihanna je skvělá. Pro mě to bylo poprvé, co jsem se na molu cítila sexy. Nikdy jsem se v prádle necítila tak silná,“ řekla modelka pro USA Today.

Nešlo však jen o události posledních let. První známá svědectví o sexuálním obtěžováni pochází z roku 2007. Razek tehdy pozval devatenáctiletou modelku Andi Muiseovou na večeři a již po cestě do restaurace se ji několikrát pokusil políbit a následně ji po měsíce psal emaily. V nich ženu žádal, aby se s ním přestěhovala do Turecka, nebo Dominikánské republiky. „Musím tě vzít někam, kde je to sexy,“ psal opakovaně. Když odmítla večeři u něj v domě, oznámil jí, že nebude vystupovat na nadcházející show v roce 2008.

Razek v tom však nebyl jediný. Podle amerického deníku se podobně choval i zesnulý miliardář a podnikatel Jeffrey Epstein, který spravoval Wexnerovy finance. Usvědčený pedofil prý opakovaně předstíral, že má pravomoci „rekrutovat“ modelky pro Victoria’s Secrets, aby následně dívky osahával.

Konec show

Celý skandál s nepřístojným jednání s modelkami vyplynul na povrch krátce poté, co společnost loni zrušila tradiční přehlídku s tím, že vedení musí „opětovně promyslet“ celý koncept show.

„Móda je podnikání se změnou. Musíme se vyvíjet a měnit, abychom rostli. S tímto na mysli bychom měli opětovně promyslet tradiční módní přehlídku Victoria’s Secrets,“ stálo v prohlášení od zakladatele L Brands Wexnera.

Přehlídka se posledních pár let potýkala se špatnou publicitou, recenzemi i čísly. V roce 2018 ji v televizním přenosu sledovalo pouze 3,27 milionu lidí, což představovalo nejhorší výsledek od premiéry v roce 2001 - tehdy ji vidělo přes 13 milionů lidí, ještě v roce 2013 to bylo asi 10 milionů. Od té doby však show o diváky přicházela, během posledních dvou let jich ztratila polovinu. Zároveň ji loni v srpnu opustil samotný Razek po kritice v rámci hnutí #Metoo, která se na něj sesypala poté, co se nelíbivě vyjádřil o transgender modelce Valentině Sampaiové.



Podle vyšetřování New York Times chodily na Razeka desítky stížností, ale vedení společnosti s nimi nic nedělalo. Paradoxně na jediný smířlivý krok došlo až v říjnu loňského roku, tedy dva měsíce poté, co Razek firmu opustil. Bývalá šéf PR Monica Mitrová oznámila sexuální obtěžování na zasedání vedení a již získala finanční odškodnění v mimosoudním vyrovnání.