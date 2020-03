Nebezpečné, ale nutné podání ruky. Koronavirus v Dánsku zastavil udělování občanství

KODAŇ/PRAHA Zdravotníci v Dánsku ve snaze zabránit šíření koronaviru nařídili, aby si lidé nepodávali ruce. Potřesení pravicí je však jedním z požadavků na udělení občanství. Stovky lidí tak budou muset čekat.

Starosta dánského města Ringsted Henrik Hvidesten se v pátek připravoval na tradiční ceremoniál udělování občanství, když mu zazvonil telefon. Dvě hodiny před začátkem události mu volali z ministerstva pro imigraci a integraci, aby mu oznámili, že akci musí zrušit.



Důvod? Ochrana před šířením koronaviru. Ceremonie pro nové občany je totiž několik let zakončená podáním ruky, které jednak právně stvrzuje celý proces, ale má i symbolickou rovinu, jež ukazuje, že nový občan je za jedno se státním zřízením. Ve snaze zabránit šíření nového koronaviru Covid-19 však zdravotnické úřady doporučily, aby si lidé rukama jednoduše netřásli. Stovky lidí čekající na dánské občanství tak budou muset počkat, dokud nebude podání ruky znovu považované za bezpečné.

„Někteří byli smutní a nám to bylo líto,“ uvedl pro americký deník The New York Times starosta Hvidesten. „Přece jen se na tento den velmi těšili.“ Žadatelé o občanství musí žít v Dánsku 9 let, umět jazyk, znát kulturní, politické a historické reálie i být finančně nezávislí.

„Samozřejmě je to smutná situace pro ty, kdo čekají na to, že se stanou dánskými občany,“ uvedl v prohlášení ministr pro imigraci a integraci Mattias Tesfaye. „Ale bereme doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví vážně. Musíme jako společnost prokázat jednotu, abychom omezili šíření nákazy.“

Zatím není jasné, jak dlouho budou zdravotnická opatření trvat, ani zda se jich budou držet všichni starostové. Jisté však je, že nikdo v zemi občanství nedostane, pokud si nepotřese rukou s některým ze státních úředníků.

Nařízení o podání ruky přijala dánská konzervativní vláda v roce 2018. Podle kritiků je zákon namířen proti migrantům – především pak proti muslimům, kteří odmítají z náboženských důvodů podávat ruku opačnému pohlaví. Některé radnice tak mívají během ceremoniálu udělování občanství úředníky obou pohlaví.

Zákon rovněž zakazuje použít při podání rukou rukavice, což situaci rovněž komplikuje.

Dánsko není jedinou zemí, která aplikuje podobná opatření. Ve Francii dokonce v roce 2018 francouzský soud rozhodl, že žena z Alžírska nemůže dostat francouzské občanství, o které žádala, protože odmítla potřást rukou úředníkovi.