Trump v úterý večer na dotaz ohledně vyhlídky na summit řekl, že nechce mít „zbytečnou schůzku“ a že se zatím nerozhodl, zda se uskuteční. „Nechci ztrácet čas - tak uvidíme, co se stane,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. Podle Reuters naznačil, že ve věci může ještě nastat vývoj, a řekl, že Bílý dům o něm „bude informovat v příštích dvou dnech“.
Kreml v úterý také zdůraznil, že pokud jde o jednání Putina s Trumpem, nebyly ani jednou stranou zmíněny žádné konkrétní termíny. Obě strany se podle Moskvy shodly, že je potřeba pečlivých příprav, což zabere čas. Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev později na síti X uvedl, že přípravy summitu pokračují.
Termín vrcholné schůzky, jejímž tématem má být diplomatické řešení války na Ukrajině, tak zůstává nejistý. Shoda naopak panuje na jejím konání v Budapešti, která udržuje vztahy s USA i Ruskem.