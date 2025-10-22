Nechci ztrácet čas, uvidíme, co se stane, řekl Trump o odložené schůzce s Putinem

Setkání prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Budapešti se v bezprostřední době neplánuje. V úterý večer navíc Trump řekl, že nechce, aby schůzka byla ztrátou času.

Trump v úterý večer na dotaz ohledně vyhlídky na summit řekl, že nechce mít „zbytečnou schůzku“ a že se zatím nerozhodl, zda se uskuteční. „Nechci ztrácet čas - tak uvidíme, co se stane,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. Podle Reuters naznačil, že ve věci může ještě nastat vývoj, a řekl, že Bílý dům o něm „bude informovat v příštích dvou dnech“.

Kreml v úterý také zdůraznil, že pokud jde o jednání Putina s Trumpem, nebyly ani jednou stranou zmíněny žádné konkrétní termíny. Obě strany se podle Moskvy shodly, že je potřeba pečlivých příprav, což zabere čas. Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev později na síti X uvedl, že přípravy summitu pokračují.

Trumpovým hlavním cílem při jednání je dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině. Putinovi poradci kladou důraz spíš na plnou obnovu rusko-amerických vztahů zaměřených v mnoha ohledech na ekonomická témata.
Termín vrcholné schůzky, jejímž tématem má být diplomatické řešení války na Ukrajině, tak zůstává nejistý. Shoda naopak panuje na jejím konání v Budapešti, která udržuje vztahy s USA i Ruskem.

