Nechtěl jsem utéct, tvrdí Bolsonaro. S náramkem prý manipuloval v halucinacích

Bolsonara v září soud poslal na 27 let za mříže a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl a podle agentury AP tak Bolsonara v příštích dnech čekal nástup do vězení. Doposud však byl Bolsonaro v domácím vězení a nosil kvůli tomu elektronický sledovací náramek. Ten však bývalý prezident v noci na sobotu poškodil, což na zveřejněném videu potvrdil.
V neděli pak Bolsonaro soudci řekl, že s náramkem manipuloval kvůli nervovému zhroucení a halucinacím vyvolaným změnou léků. Uvedl, že měl představy o tom, že v náramku je nějaké odposlouchávací zařízení, takže se ho pokusil najít.
Bolsonaro před soudcem odmítl, že se chtěl pokusit o útěk. Média předtím uváděla, že chtěl uprchnout, k čemuž by mu pomohl zmatek způsobený demonstrací zorganizovanou jeho synem.
Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit nástupu levicového politika Luize Inácia Luly da Silvy do prezidentského úřadu, který ho ve volbách porazil. Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.
Od letošního srpna byl sedmdesátiletý bývalý prezident v domácím vězení a v září mu lékaři diagnostikovali rakovinu kůže.