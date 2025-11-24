Nechtěl jsem utéct, tvrdí Bolsonaro. S náramkem prý manipuloval v halucinacích

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro, který byl odsouzen za pokus o převrat, tvrdí, že elektronický monitorovací náramek poškodil během nervového zhroucení provázeného halucinacemi. Soud ho mezitím nařídil preventivně zadržet kvůli obavám z možného útěku, informovala stanice NBC News.
Bolsonara v září soud poslal na 27 let za mříže a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl a podle agentury AP tak Bolsonara v příštích dnech čekal nástup do vězení. Doposud však byl Bolsonaro v domácím vězení a nosil kvůli tomu elektronický sledovací náramek. Ten však bývalý prezident v noci na sobotu poškodil, což na zveřejněném videu potvrdil.

V neděli pak Bolsonaro soudci řekl, že s náramkem manipuloval kvůli nervovému zhroucení a halucinacím vyvolaným změnou léků. Uvedl, že měl představy o tom, že v náramku je nějaké odposlouchávací zařízení, takže se ho pokusil najít.

Bolsonaro před soudcem odmítl, že se chtěl pokusit o útěk. Média předtím uváděla, že chtěl uprchnout, k čemuž by mu pomohl zmatek způsobený demonstrací zorganizovanou jeho synem.

Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit nástupu levicového politika Luize Inácia Luly da Silvy do prezidentského úřadu, který ho ve volbách porazil. Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.

Od letošního srpna byl sedmdesátiletý bývalý prezident v domácím vězení a v září mu lékaři diagnostikovali rakovinu kůže.

