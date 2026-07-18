Bezpečnostní pracovník vypadl po potyčce z jedoucího vlaku. Je v kritickém stavu

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  17:14aktualizováno  17:14
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Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...

Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil spor s opilým 36letým cestujícím. Do potyčky se zapojila ostraha, přičemž útočník natlačil 26letého zaměstnance drah na dveře. Ty se vytrhly z ukotvení a muž z jedoucího vlaku vypadl. Vážně zraněného pracovníka našla policie v kolejišti. (17. července 2026) | foto: ČTK

Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...
Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...
Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...
Při kontrole jízdenek v německém vlaku jedoucím rychlostí 120 km/h se vyhrotil...
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Z vlaku jedoucího rychlostí zhruba 120 kilometrů v hodině vypadl v pátek večer po potyčce s jedním z cestujících bezpečnostní pracovník Deutsche Bahn. Utrpěl velmi těžká zranění a je v kritickém stavu v nemocnici. Případ vyšetřuje policie.

Průvodčí ve vlaku z Offenburgu do Karlsruhe kolem 19:35 kontroloval jednoho z cestujících, přičemž došlo ke slovní hádce. Průvodčí proto zavolal dva bezpečnostní pracovníky železničního dopravce.

Šestatřicetiletý německý cestující, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu, je pak podle policie urážel, načež došlo k fyzické konfrontaci mezi pasažérem a jedním z bezpečnostních pracovníků.

Při střetu oba spadli na zem. Pak se z dosud neznámých důvodů otevřely dveře a šestadvacetiletý bulharský pracovník bezpečnosti vypadl u obce Bruchhausen z vlaku.

Státní zastupitelství uvedlo, že zaměstnanec drah při střetu narazil do dveří, které se vytrhly z ukotvení. Vlak jel v tu chvíli rychlostí zhruba 120 kilometrů v hodině.

Těžce zraněného muže našli zhruba dva kilometry za vlakem, který nouzově zastavil. Jestli je Bulhar v kómatu, mluvčí státního zastupitelství z důvodu ochrany osobních údajů neuvedl.

Cestujícího přímo ve vlaku zadržela policie.

Deutsche Bahn případ důrazně odsoudily. Podle železničních odborů hrozným způsobem ukazuje, že útoky na železniční personál dosáhly nové a životu ohrožující dimenze.

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