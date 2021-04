‚Neetické, zřejmě nezákonné.‘ Johnson si nechal upravit premiérský byt za peníze sponzorů, tvrdí Cummings

LONDÝN Bývalý poradce britského premiéra Borise Johnsona Dominic Cummings způsobil bouři na politické scéně příspěvkem na svém blogu, v němž mimo jiné napsal, že jeho někdejší šéf si chtěl nechat tajně proplatit nákladnou rekonstrukci svého bytu od sponzorů.

Cummings také tvrdí, že Johnson nechal zastavit vyšetřování úniku informací o vyhlášení karantény kvůli své snoubence Carrie Symondsové. Labouristická opozice žádá vysvětlení a chce, aby ve sněmovně čelil jejím otázkám zástupce Johnsonova kabinetu, napsal server BBC.



Příspěvek na Cummingsově blogu, první od loňského roku, se on-line objevil v pátek. Bývalý premiérův poradce v něm mimo jiné popřel obvinění, že právě on médiím předal obsah soukromé komunikace mezi premiérem a šéfem firmy Dyson. Ta rozvířila spekulace o nezákonném lobbingu, protože šéfovi firmy vyrábějící plicní ventilátory Johnson slíbil pomoci s daněmi. O tom, že Cummings informace vynesl informovaly třeba deníky The Sun, The Times nebo Telegraph.

Pobouření v řadách opozice ale vzbudila i ta část blogu, v níž Cummings popsal, že premiér si chtěl nechat sponzorsky proplatit drahou rekonstrukci bytu. „Řekl jsem mu, že... to je neetické, nerozumné a možná i nezákonné... A odmítl jsem tyto platby zařizovat,“ napsal Cummings.



„Je smutné, když vláda a její předseda klesají pod úroveň integrity, kterou si tahle země zaslouží,“ napsal na svém blogu někdejší blízký spolupracovník premiéra Johnsona.



Premiérův úřad v reakci na příspěvek uvedl, že Johnson si účet za rekonstrukci bytu v Downing Street ve výši 58 000 liber (1,7 milionu Kč) platil sám.

Podle nedělníku Sunday Times v útocích na premiéra bude Cummings pokračovat, chystá se jej prý obvinit, že je osobně odpovědný za desítky tisíc mrtvých, kteří podlehli covidu-19 při druhé vlně pandemie. Chce k tomu údajně využít své vystoupení před parlamentním výborem koncem května.

„Dominic má od všeho kopie a ví, kde jsou ukrytí kostlivci. Na podzim tlačil na premiéra, aby o karanténě rozhodl dříve, a má dost důkazů, že odklad vedl k ničivým důsledkům,“ citoval Sunday Times Cummingsova spolupracovníka.

Cummings byl ústředním hybatelem v pozadí referenda o odchodu Spojeného království z EU v roce 2016 a podle analytiků stál i za drtivým vítězstvím Johnsonovy Konzervativní strany v parlamentních volbách v roce 2019. Hlavním Johnsonovým poradcem byl do loňského listopadu. Vloni se Cummings mimo jiné dopustil porušení vládních opatření proti šíření pandemie covidu, když opustil své bydliště. Přitom ho nachytali novináři. Oficiální důvod Cummingsova konce z Downing Street byl však podle médií dobrovolného odchod. Média ovšem spekulovala o tom, že Johnsonův „mozek“ odešel, protože jinak by „byl odejit“.