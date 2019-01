Svědectví Thajky před příchodem ‚superbouře‘: Jsme bez elektřiny, chybí zásoby, lidé utekli do krytů

PHATTAHALUNG/PRAHA Thajsko, v němž aktuálně tráví dovolenou i přes 2500 Čechů, se připravuje na příchod silné tropické bouře Pabuk. Jižní pobřeží země opouštějí tisíce lidí. Jak situaci před možnou přírodní katastrofou prožívají tamní obyvatelé? Server Lidovky.cz přináší svědectví dívky, která v minulosti působila na thajském konzulátu v Praze.

„Oblast, ve které v tuto chvíli jsem, zatím nebyla nijak silně zasažena, oproti té, kde bydlí moje rodina,“ řekla serveru Lidovky.cz Thajka Panramon Mahasuvanová, která je v současnosti ve Phattahalungu na jihu země.



„Již včera zemi zasáhla první část bouře. Ti, kteří žijí v nejkritičtějších oblastech, byli evakuováni do městských krytů. Elektřina nefunguje v celém městě. Zbytek lidí zůstává doma, ale nejsme dobře připraveni. Nemáme dostatek zásob,“ vysvětlila Mahasuvanová s tím, že nejhorší očekává v následujících dnech.

Bouře by na pevninu měla udeřit v pátek večer místního času (odpoledne SEČ) a jižní část Thajska by měla sužovat do soboty. Z ohrožených oblastí podle Reuters prchají tisíce lidí v obavách, že Pabuk zaplaví silnice a odřízne některé pobřežní regiony od zbytku země.

Meteorologové očekávají, že první thajská tropická bouře za téměř tři desetiletí přinese vítr o rychlosti až 80 kilometrů v hodině, prudké lijáky a vlny dosahující až pětimetrové výšky. Na příchod živlu se připravuje 16 provincií na jihu země včetně oblíbených letovisek na ostrovech Pchúket a Samui.

„Posloucháme oficiální hlášení a čekáme, jestli budeme také muset do veřejných krytů, které poskytuje vláda. V tuto chvíli je zde velmi silný vítr a začínají být zatopené některé části infrastruktury,“ popsala Mahasuvanová. „Lidé se ale snaží navzájem si pomáhat, obzvláště těm, kteří nemají stabilní domy.“

‚Je to normální’

Provoz již přerušilo letiště v Nakhon Si Thammarat, správním středisku stejnojmenné provincie, a v nejbližších hodinách se k tomu chystá letiště v metropoli provincie Surat Thani. Do ohrožených oblastí kvůli bouři nelétá nízkonákladová společnost Nok Airlines, na ostrov Samui přerušily lety aerolinky Bangkok Airways. Přerušena tam byla i trajektová doprava.

„Je to však normální. Jižní část země bývá tradičně zatopena během monzunového období. Opravy si pak vyžádají jeden až dva týdny, záleží na tom, je bouře silná. Navíc většina infrastruktury je poněkud křehká,“ uvedla Thajka Mahasuvanová.

V Thajsku se podle odhadů cestovních kanceláří nachází více než 2500 českých turistů. Na blížící se tropickou bouřilo upozornilo na internetu i české ministerstvo zahraničí, které turistům doporučuje zaregistrovat se v databázi cestovatelů DROZD.