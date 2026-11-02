Do pr..., narazíme! Komunikace s kokpitem odkrývá sekundy před tragédií na Floridě

Zpočátku tragické cestě nic nenasvědčovalo. Soukromý letoun v neděli odpoledne odstartoval z letiště v texaském Austinu a směřoval na Bahamy. Pilotka nejprve miamským dispečerům klidným hlasem hlásila turbulence a „lehkou, jasnou a zvladatelnou námrazu“. V oblasti se v té době prý vyskytovaly ojedinělé bouřky.
Situace se ale během okamžiku vymkla kontrole. „Klesáme o 8 tisíc... mayday, mayday... klesáme o 10 tisíc stop za minutu,“ volala pilotka do rádia.
Stroj se dostal do neovladatelného pádu a začal rychle nabírat rychlost směrem k zemi. „Jsme v nadměrné rychlosti, klesáme o 20 000 stop za minutu,“ křičela o několik okamžiků později. Podle CNN se letoun během jediné minuty propadl z výšky přes osm tisíc metrů. Těsně předtím, než došlo k přerušení sledování letu.
Dispečer letového provozu se zoufale snažil udržet s padajícím letounem kontakt. „November dva bravo delta, jsem tu s vámi, mluvte se mnou,“ vyzýval posádku pomocí jejího volacího znaku.
„Klesáme o 22 tisíc stop a máme náklon 60 stupňů... podívejte se ven,“ hlásil ženský hlas z kokpitu. Podle zveřejněného záznamu následoval zděšený křik: „Zřítíme se na zem!“
„Do prdele, už nemáme čas,“ zněla poslední slova předtím, než se ozvala rána a stroj vzplanul.
Stroj narazil do obytné čtvrti Greenacres nedaleko letiště ve West Palm Beach. Při nárazu strhl elektrické vedení a zanechal v zemi obrovský kráter. Místo tragédie se nachází necelých 15 kilometrů od rezortu Mar-a-Lago prezidenta Donalda Trumpa. Podle zpráv z neděle americký prezident z nedalekého letiště odletěl speciálem Air Force One jen zhruba hodinu před havárií.