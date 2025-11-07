Muž v Bulharsku ujížděl s migranty před policií. Při nehodě většina zahynula

Nehoda se stala krátce před čtvrteční půlnocí. Policie se snažila zastavit dodávku s rumunskou poznávací značkou, která převážela devět migrantů. Ti do země vstoupili nelegálně, řekl šéf bulharské pohraniční policie Anton Zlatanov.
Řidič opakovaně odmítal uposlechnout signálů k zastavení a nakonec se pokusil vyhnout policejním zastavovacím pásům.
Dodávka havarovala, což si vyžádalo šest obětí. Rumunskému řidiči a třem přeživším migrantům byla na místě poskytnuta první pomoc. Předběžné údaje naznačují, že migranti pocházeli z Afghánistánu.
Bulharsko se nachází na hlavní trase migrantů z Blízkého východu a Afghánistánu do Evropy. Jen malý počet z nich plánuje zůstat v nejchudší členské zemi EU, která má zhruba 6,5 miliony obyvatel. Balkánskou zemi využívají jen jako jako tranzitní koridor na cestě na západ.
Zlatanov uvedl, že za poslední dva roky bylo v Bulharsku rozbito až 20 organizovaných zločineckých skupin zapojených do obchodování s migranty.
„Nulová migrace není možná, protože jde o globální procesy. Ve srovnání s loňským rokem jsme však snížili migrační tlak přibližně o 70 procent,“ řekl šéf pohraničníků.