Tragická srážka v Bavorsku. Autobus se školáky havaroval, jeden chlapec nepřežil

V zatáčce u obce Hebertshausen v okrese Dachau se autokar srazil s protijedoucím linkovým autobusem bez cestujících. Jeden chlapec podlehl svým zraněním ještě na místě nehody.
Zranění utrpělo dalších 30 dětí, učitelka a dva řidiči. U dvou dětí a učitelky policie hovoří o velmi těžkých zraněních. Další čtyři děti utrpěly těžká nebo středně těžká zranění. Šestadvacet žáků a řidiči utrpěli lehká zranění.
Výletní autobus byl těžce poškozen. Hasiči po příjezdu na místo nehody našli dvě zraněné děti vedle něj, uvedl mluvčí okresního požárního inspektorátu Maximilian Reimoser.
Jeden chlapec byl zraněn obzvlášť těžce. „Snažili jsme se udělat vše, co bylo v lidských silách, abychom ho resuscitovali,“ řekl vedoucí záchranné služby Dennis Behrendt k boji o záchranu života dítěte. V pohotovosti už byl vrtulník, který měl chlapce přepravit do nemocnice. Záchranář však nakonec musel na místě konstatovat smrt, dodal Behrendt.
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