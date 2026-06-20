V Mnichově se srazily dva nákladní vlaky. Vagony se zřítily z mostu na ulici

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  10:52aktualizováno  10:52
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V Mnichově se v noci na sobotu při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily z mostu dva vagony na ulici. Jeden člověk je vážně zraněn a bojuje o život. Není jasné, zda je zraněný člověk železničář, nebo kolemjdoucí.
Dva vagóny nákladního vlaku, které po srážce vykolejily, spadly z mostu a...

Dva vagóny nákladního vlaku, které po srážce vykolejily, spadly z mostu a zůstaly ležet na silnici v německém Mnichově. (20. června 2026) | foto: Reuters

Dva vagóny nákladního vlaku, které po srážce vykolejily, spadly z mostu a...
Dva vagóny nákladního vlaku, které po srážce vykolejily, spadly z mostu a...
Dva vagóny nákladního vlaku, které po srážce vykolejily, spadly z mostu a...
Dva vagóny nákladního vlaku, které po srážce vykolejily, spadly z mostu a...
9 fotografií

Nehoda se stala ve čtvrti Milbertshofen na severu bavorské metropole během posunu. Na mostě se srazily dva nákladní vlaky. Nejméně jedna ze souprav podle záběrů vykolejila, dva její vagony prorazily zábradlí železničního mostu nad silničním podjezdem a částečně dopadly na ulici.

Vagony byly v době nehody prázdné. Německé dráhy Deutsche Bahn uvedly, že trať, kde se nehoda stala, se používá výhradně k nákladní dopravě, takže regionální a dálkové spoje s cestujícími narušeny nejsou.

Milbertshofen v Mnichově

Milbertshofen v Mnichově

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