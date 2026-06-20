V Mnichově se srazily dva nákladní vlaky. Vagony se zřítily z mostu na ulici

Nehoda se stala ve čtvrti Milbertshofen na severu bavorské metropole během posunu. Na mostě se srazily dva nákladní vlaky. Nejméně jedna ze souprav podle záběrů vykolejila, dva její vagony prorazily zábradlí železničního mostu nad silničním podjezdem a částečně dopadly na ulici.
Vagony byly v době nehody prázdné. Německé dráhy Deutsche Bahn uvedly, že trať, kde se nehoda stala, se používá výhradně k nákladní dopravě, takže regionální a dálkové spoje s cestujícími narušeny nejsou.
Milbertshofen v Mnichově
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