Smrt u Niagarských vodopádů. Náhle strhl volant a autobus plný turistů se převrátil

Autor:
  9:31aktualizováno  9:31
V americkém státě New York havaroval v pátek turistický autobus, který se vracel z Niagarských vodopádů do New Yorku. V autobuse cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších utrpěly zranění.

Podle státní policie se nehoda stala u města Pembroke, zhruba 40 kilometrů východně od Buffala. Autobus se převrátil na bok poté, co se řidič podle vyšetřovatelů přestal věnovat řízení, vyjel na pravou krajnici a následně prudce strhl volant. Policie zatím neupřesnila, co řidiče rozptýlilo.

V autobuse vracejícího se z Niagarských vodopádů cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších utrpěly zranění. (22. srpna 2025)
V autobuse vracejícího se z Niagarských vodopádů cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších utrpěly zranění. (22. srpna 2025)
V autobuse vracejícího se z Niagarských vodopádů cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších utrpěly zranění. (22. srpna 2025)
V autobuse vracejícího se z Niagarských vodopádů cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších utrpěly zranění. (22. srpna 2025)
8 fotografií

Obětem je od jednoho roku do 74 let. Několik cestujících bylo při nárazu vymrštěno z vozidla, jiní zůstali uvězněni uvnitř a museli být vyproštěni. Více než čtyřicet zraněných skončilo v nemocnicích, jejich zranění sahají od zlomenin až po poranění hlavy. Podle lékařů dva pacienti, kteří podstoupili operaci v Buffalu, nejsou v ohrožení života.

Státní policie uvedla, že většina cestujících byla indického, čínského a filipínského původu. Na místo proto dorazili tlumočníci, aby pomohli s krizovou komunikací. Autobus patřil společnosti M&Y Tour ze Staten Islandu, která má podle federálních záznamů v posledních dvou letech „uspokojivé“ bezpečnostní hodnocení a žádné smrtelné nehody.

Vyšetřovatelé předběžně vyloučili technickou závadu i to, že by byl řidič pod vlivem alkoholu či drog. Řidič nehodu přežil a spolupracuje s policií, obvinění zatím nebylo vzneseno.

Záchranné práce způsobily uzavírku dálnice v obou směrech, západní pruhy se podařilo zprovoznit až později během dne. Na místě zasahovaly vrtulníky a desítky sanitek.

Svědci na místě popsali, že na silnici ležely úlomky skla i osobní věci cestujících. „Byl to rozhodně srdcervoucí pohled. Byla tam spousta lidí, kteří se navzájem objímali. Vypadalo to, že se lidé hroutí,“ řekl pro televizi WHAM-TV Powell Stephens, který místem projížděl.

Guvernérka státu New York Kathy Hochul označila havárii za tragédii a vyjádřila soustrast rodinám obětí. Národní úřad pro bezpečnost dopravy oznámil, že do New Yorku vyšle vyšetřovací tým.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.