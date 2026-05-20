Český řidič kamionu boural v Německu. Dálnici zablokoval na šest hodin

  18:03aktualizováno  18:03
Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj, nehoda v úterý odpoledne na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Ve středu o tom informovala dortmundská policie.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Poznamenala, že si následně všimla 15 projíždějících řidičů, kteří si nehodu natáčeli, což je zakázané.

Dvaašedesátiletý český řidič utrpěl lehké zranění, lehce zraněn byl i jeho maďarský kolega, do jehož vozu u města Unna na dálnici narazil. Dálnice A1 zůstala uzavřená asi šest hodin.

Policie v tiskovém prohlášení kritizovala ostatní projíždějící řidiče, kteří si nehodu natáčeli, za což je bude pokutovat. Poznamenala, že filmování je zakázané a zvyšuje riziko dalších nehod, což zbytečně zatěžuje policejní zdroje.

